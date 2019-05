Se billedserie Deltidsbrandmændenes begejstring for Vestsjællands Brandvæsen kan ligge på et lille sted. De er også begyndt at holde egne nytårsparoler i protest mod, at de ikke længere må bære deres gamle parade-uniform ved den officielle nytårsparole. Billedet her er fra deres egen parole i 2018.Foto: Ulla Grundtvig Brask

Brandmændene holder fast i mistillid

Sorø - 17. maj 2019 kl. 09:05 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 21 deltidsbrandmænd ved Station Sorø er ikke blevet formildet af et dialogmøde med ledelsen i Vestsjælland Brandvæsen (VSBV). Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Deltidsbrandmændene er fortsat enige om, at de ikke ser en tålelig fremtid i det fælles brandvæsen, men at Sorø Byråd bør se sig om efter en anden løsning:

- Tilliden til VSBV's ledelse er fortsat ikke tilstede. Dialogmødet gav ikke noget. Vi vil selvfølgelig passe på borgere og virksomheder frem til det tidspunkt, hvor byrådet tager en beslutning. Derefter vil vi tage stilling til vores fremtidige virke som brandmænd, siger deltidsbrandmændenes tillidsmand, Peter Nygaard.

Der er dog ingen tvivl om, hvad deltidsbrandmændene ser som den eneste rigtige løsning, tilføjer Peter Nygaard:

- Vi tror ikke på, at det bliver bedre eller billigere for kommunen. Indtil videre er det gået stik modsat, og vi tror ikke på, at det vil ændre sig i fremtiden. Der er sparet for meget på fagligheden. Vi tror mere på, at vi kan gøre det bedre og billigere udenfor Vestsjællands Brandvæsen, siger Peter Nygaard.

Med det mener han, at Sorø Kommune igen får sit eget brandvæsen - eller at der ses mod Ringsted eller Slagelse for et samarbejde:

- Rent geografisk er det jo alligevel også i dag altid Slagelse eller Ringsted, vi skal have assistance fra, hvis det bliver nødvendigt, siger Peter Nygaard.

Tillidsmændene for deltidsbrandfolkene i VSBV er af ledelsen blevet bedt om selv at komme med bud på mulige besparelser:

- Men der har vi allerede meldt tilbage, at det kan vi ikke. Der er efter vores mening ikke mere at spare af, siger Peter Nygaard.

Borgmester Gert Jørgensen sagde for et par uger siden her i avisen, at han endnu ikke er klar til at pege på, om Sorø skal trække sig ud eller blive i VSBV.

Først vil han have forvaltningen til at foretage en grundig økonomisk analyse af tiden før og efter VSBV - samt et bud på konsekvenserne ved mulige alternativer. En analyse, der skal danne baggrund for byrådets stillingtagen.

Borgmesteren erkendte dog samtidig, at det fælles brandvæsen ikke har udviklet sig så positivt som forventet:

- Vi nærmer os grænsen for, hvad der er økonomisk fornuftigt i forhold til den rationaliseringsgevinst, vi blev stillet i udsigt ved vores indtræden i VSBV i 2016, og samtidig falder robustheden i beredskabet, sagde borgmesteren lige efter, at det var meldt ud, at også tidligere stationsleder i Sorø, Bo Sebens blev offer for besparelserne.

Udover Gert Jørgensen er det byrådsmedlem Preben Lund (S), der er Sorø Kommunes repræsentant i VSBV's beredskabskommission.

Det har ikke været muligt at få kontakt med Preben Lund, men Socialdemokraternes gruppeformand i Sorø Byråd, Anne Madsen, siger, at brandvæsenet flere gange har været til debat i gruppen: - Og faktisk skal vi have emnet op på gruppemødet i næste uge også. Vi er nået til et punkt, der kalder på handling, siger Anne Madsen.

Hvad den handling skal være, ønsker hun dog ikke at sige noget om, før hun har set den analyse, som borgmesteren har stillet i udsigt.

Brandmændene forventer stillingtagen indenfor en overskuelig fremtid, slår Peter Nygaard fast:

- Det skal ikke hastes igennem, og vi ønsker også en grundig analyse. Men hvis beslutningen er udtræden, skal den gerne træffes i år, så den kan have effekt fra 1. januar 2021. Bliver beslutningen først truffet næste år, kan vi ifølge vedtægterne ikke komme ud før 2022.

