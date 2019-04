Se billedserie Der er i alt ca. 150 deltidsbrandmænd i Vestsjællands Brandvæsen. Her er det folkene fra Sorø, der er i aktion ved en tidligere brand ved Bromme. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Brandmænd undgår lønnedgang her og nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandmænd undgår lønnedgang her og nu

Sorø - 30. april 2019 kl. 15:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Deltidsbrandmændene får ikke deres fremmøde-løn beskåret, sådan som der ellers var lagt op til i et spareforslag fra Vestsjællands Brandvæsen. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

I dag bliver brandmændene aflønnet med tre timer, hvis de efter et kald stiller på brandstationen, men alligevel ikke skal med på udrykningen, f.eks. fordi opgaven er mindre alvorlig end først antaget. Ifølge spareforslaget skulle de tre timer have været barberet ned til en time, hvilket ifølge beregninger ville give en årlig besparelse på 500.000 kr.

Men forslaget kunne altså ikke finde opbakning i Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen.

- Punktet udgår for 2019, men i stedet er der nu lagt op til, at brandmændene indgår i forhandling med Vestsjællands Brandvæsen om andre mulige steder at finde besparelser, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

Tillidsmand for deltidsbrandmændene ved station Sorø, Peter Nygaard, glæder sig over, at der er blevet lyttet:

- Nu mødes alle tillidsmænd i næste uge og ser på det. Jeg har svært ved at se, at vi skal kunne finde besparelser, da der i forvejen er skåret ind til benet, men vi skylder naturligvis at prøve, siger Peter Nygaard.

Endnu et punkt i Vestsjællands Sparekatalog røg ud for i år, nemlig et forslag om at reducere antallet af indsatsleder-områder. Her er det dog besluttet, at det skal undersøges, om det fremadrettet vil være muligt at køre med et samlet indsatslederområde.

Sorø Kommunes to repræsentanter i Beredskabskommissionen, Gert Jørgensen og Preben Lund (S), stemte også imod forslaget om at nedlægge en stilling på det operative område:

- Det ville vi ikke stemme for, hvis det får en effekt på beredskabet i Sorø, hvor vi i forvejen har sagt farvel til erfarne folk, siger Gert Jørgensen. Men da det kun var Preben Lund og Gert Jørgensen, der stemte imod, faldt forslaget ikke.

Selv om de øvrige forslag, der omhandler besparelser på bl.a. tøjindkøb, uddannelse og kurser, rengøring og nedlæggelse af administrativ stilling, alle blev vedtaget, rækker det ikke til at dække det samlede underskud i Vestsjællands Brandvæsen.

Der er derfor nu også lagt op til, at kommunerne skal betale ekstra for at være med i det fælles brandvæsen:

- Hvor meget vides endnu ikke. Brandvæsenets administration skal nu regne på det, og så vil der formentlig komme et oplæg om de økonomiske konsekvenser i juni, siger Gert Jørgensen.

Dermed ligger det efterhånden også fast, at Vestsjællands Brandvæsen ikke er blevet den store økonomiske gevinst, som der i sin tid blev lagt op til:

- Det har ikke udviklet sig helt, som vi havde håbet på, siger Gert Jørgensen.