Brandmænd frygter nedskæring

Sorø - 13. april 2018

Da det nye fælles Vestsjællands Brandvæsen blev etableret i januar 2016, var det med udsigt til, at beredskabet skulle blive billigere, men stadig godt.

Men sådan er det slet ikke gået, mener de deltidsansatte brandfolk ved Vestsjællands Brandvæsen, Station Sorø. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Og nu er der et par forslag i spil, som de lokale brandfolk finder helt uholdbare.

Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen skal i den kommende tid se på en »ny risikobaseret dimensioniering af beredskabet«, som det hedder.

Med andre ord: Kommissionen skal se på, hvor der kan effektiviseres, da regnskabstallene for 2017 viser, at der mangler godt to mio. kr. i, at de kommunale bevillinger fra de fem medlemskommuner - Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø og Kalundborg - dækker de faktiske udgifter til beredskab i samme kommuner.

De to forslag, der er i spil for Sorø-stationens vedkommende, er dels at fjerne en automobil-sprøjte. Det betyder, at det lokale brandvæsen ikke selv kan klare hele opgaven, hvis der udbryder brand to steder på samme tid.

Og dels at fjerne redningsliften, der kan nå 32 meter i vejret, for i stedet at placere liften i Holbæk eller Kalundborg.

Formand for Sorø Brandmandsforening og deltidsansat ved Sorø Brandvæsen i mere end 30 år, Peter Nygaard, har besluttet sig for at råbe op på egne og kollegers vegne:

- Hvis forslagene bliver ført ud i livet, frygter vi for, at der vil være større risiko for tab af menneskeliv og værdier. Og vi frygter også for et mere risikofyldt og dårligere arbejdsmiljø for brandmænd i Sorø, påpeger Peter Nygaard overfor Dagbladet og Sjællandske.

Hvis der skulle opstå brand to steder samtidig - eller behov for at Sorø-brandmændene assisterer i en anden kommune samtidig med, at der er en brand i hjemkommunen - skal der tilkaldes hjælp fra nabostationerne i Ruds Vedby eller Tølløse.

- Og her er der problemer med at samle mandskab, så realistisk set skal hjælpen komme fra Kalundborg eller Holbæk - medmindre Ringsted eller Slagelse kan hjælpe, siger Peter Nygaard.

Redningsliften er også et afgørende arbejdsredskab, påpeger Peter Nygaard:

- Vi har ca. 55 adresser i kommunen, hvor der ved brand kan være behov for liften. Dertil kommer en række erhvervsadresser - ikke mindst Hørkram med en 60.000 kvm. sammenhængende tagflade. Uden en lift er der stor risiko for, at branden når at brede sig unødvendigt. Liften er et uundværligt arbejdsredskab og har flere gange vist sin værdi ved at redde personer. Skal den rekvireres fra Kalundborg eller Holbæk vil det tage 53 eller 38 minutter, siger Peter Nygaard.

Peter Nygaard håber at få råbt alle medlemmer af Sorø Byråd op, så de om ikke andet er klar over, hvilke overvejelser Beredskabskommissionen går i:

- Det er os brandfolk, der skal se ofrene i øjnene, når værdier og måske menneskeliv går til, fordi beredskabet var for dårligt. Det er os, der risikerer at stå som tomhændede tilskuere til en hændelse, der kunne være reduceret, men udviklede sig til en katastrofe, fordi beredskabet var utilstrækkeligt. Det må aldrig ske, siger Peter Nygaard.