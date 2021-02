Brandfolk på iskold øvelse

Brandfolkene i Sorø benyttede det smukke vejr søndag til at øve sig i, hvordan man bedst muligt redder folk, der er gået igennem isen.

Ganske vist er der ikke mange spor tilbage på landjorden af frostperioden, men på Sorø Sø er der stadig tilstrækkeligt med is til, at det kunne lade sig gøre at gennemføre en realistisk øvelse, oplyser indsatsleder Søren Hückelkamp.