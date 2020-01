Se billedserie Sorøs brandfolk var samlet til nytårsparole på stationen i Sorø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Brandfolk håber på mere medvind i 2020

Sorø - 07. januar 2020 kl. 15:05 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorøs Kommunes kommende farvel til Vestsjællands Brandvæsen blev nævnt flere gange, da der var nytårsparole på brandstationen i Sorø.

For to uger siden offentliggjorde Sorø Kommune, at et enigt byråd har besluttet at forlade det tværkommunale samarbejde og i stedet søge mod et samarbejde med Slagelse Brand og Redning.

- Der er skrevet meget om brandvæsnet. Nogle gange er omtale godt, og andre gange er det dårligt. Jeg har svært ved at vurdere, om det her er godt eller dårligt. Men det er vigtigt, at brandvæsnets opgaver bliver løst tilfredsstillende. Vi forventer, at et nyt samarbejde kan give et endnu bedre brandvæsen, sagde borgmester Gert Jørgensen (K) i sin tale på brandstationen i Sorø.

Simon Calmar er stationsleder på brandstationen, og han nævnte også Sorøs udtræden af det tværkommunale brandvæsen. Foruden Sorø forlader også Lejre Kommune samarbejdet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- I 2019 har der både været modvind og medvind i Vestsjællands Brandvæsen. Modvinden har bragt noget godt med sig. Og i 2020 håber jeg, at vi kommer til at mærke medvinden, sagde han.

Lars Karlsen fra Vestsjællands Brandvæsen deltog også i parolen. Han er konstitueret beredskabsdirektør.

- Vi har et år sammen, hvor vi skal have samarbejdet til at fungere. Mit håb for 2020 er, at vi får en god proces, så Sorø og Lejre kommer godt videre, sagde Lars Karlsen.

Sorøs udtræden af Vestsjællands Brandvæsen får virkning med udgangen af 2020.

Sorø Kommune indleder nu forhandlinger om udtrædelsesvilkårene og vil fortsat være medlem nogen tid endnu. Ifølge vedtægterne er der fra årsskiftet ét års opsigelse.

I et eventuelt nyt samarbejde med Slagelse vil Sorø Kommune have sin egen selvstændige beredskabskommission, og det kan betyde større indflydelse.

Vestsjællands Brandvæsen består indtil videre af kommunerne Sorø, Kalundborg, Holbæk, Odsherred og Lejre.