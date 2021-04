Brand i katolsk kapel

Branden opstod klokken 1.40 natten mellem søndag og mandag i aske fra et pillefyr. Asken stod i en garage, hvor branden startede og forsøgte at sprede sig til kapellet. Garagen udbrændte, men brandfolkene fik forhindret ilden i at sprede sig ved at sprøjte vand på kapellet. Derfor er kapellet ikke brændt ned, men er vandskadet.