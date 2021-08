Brand i elbil skaber problemer på villavej

Både politiet og Slagelse Brand og Redning Station Sorø er til stede, men brandvæsnet har svært ved at få bugt med branden. Et øjenvidne fortæller, at det tilsyneladende er bilens batteri, som spreder en røg, der vurderes til at kunne være så farlig, at beboerne på vejen er blevet bedt om at holde sig inde og lukke døre og vinduer.