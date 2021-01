Brætspillene fik et comeback i familien

Privat bor Bjarne Barming i Sorø med sin kone og to børn på 10 og 13 år. Til daglig arbejder han som uddeler i SuperBrugsen i Dianalund Centret.

Hvad har du gjort for at lede tankerne hen på noget andet end corona i løbet af 2020?

Vi er blevet rigtig glade for at spille brætspil derhjemme. Alle mulige brætspil. Der har jo ikke været så mange aktiviteter i weekenden som ellers, så vi skulle finde på noget hjemme på matriklen. Vi har fundet ud af, at man ikke behøver køre ud med bilen for at have det hyggeligt sammen. Vi kan sagtens være sammen om noget sjovt i stuen.