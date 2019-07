Se billedserie Direktør og indehaver af Boutique Mary-kæden, Mads Zink, sammen med daglige leder Lisbeth Jensen og Katarina Østerskovgaard.Foto: Merete Jensen

Boutique Mary lokker også mændene indenfor

Sorø - 30. juli 2019

Inden længe er Solo blevet til Boutique Mary. Her vil der være masser af varer til den modebevidste kvinde - og et hyggehjørne til manden. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er nok ikke gået manges næser forbi, at der sker mange spændende butiksnyheder i Holberg Arkaden i Sorø. Lige nu kører Solo på de allersidste krampetrækninger, inden der den 29. august åbnes op for den jyske kædebutik, »Boutique Mary«. Åbningen fejres med et væld af gode åbningstilbud.

- Vi glæder os helt vildt meget til den rejse, der venter forude med Boutique Mary. Vi får nye facadeskilte, nye mærker og et helt nyt butiksmiljø, hvor der blandt andet bliver gjort plads til et herrehjørne, hvor mændene kan nyde en kop kaffe og læse i et blad, mens den bedre halvdel shopper, siger daglig leder, Lisbeth Jensen, som sammen med Katarina Østerskovgaard og Rikke Weinholdt Hansen danner det team, som fremover skal servicere kunderne i Boutique Mary.

Boutique Mary-kæden ejes af tre unge jyske iværksættere, heriblandt Mads Zink, som har base i Vamdrup ved Kolding. Indtil nu er der tyve Boutique Mary-butikker i Danmark - heraf fire på Sjælland.

- Vi kommer til at kombinere det bedste fra Solo-konceptet med de bedste ting fra Boutique Mary. Det betyder med andre ord, at vi får mulighed for at sælge modetøj til gode priser samtidig med, at vi holder forskellige former for aktiviteter og satser stort på den gode service, stemningen samt en hyggelig atmosfære i butikken, siger Mads Zink. Han forklarer videre:

- Vi sætter en stor ære i at være lokalt tilpasset med lokalt tilpassede varer. Vi har et stærkt medarbejder-hold i butikken, og vil naturligvis lytte til kundernes ønsker. Sorø er en god handelsby med et godt opland. Butikken ligger centralt placeret, og jeg kan fornemme den gode og sunde dynamik med de øvrige af byens butikker, siger han.

Selvom butikkens målgruppe i princippet hedder 30+, vil der også være lækkert modetøj til de helt unge. Ifølge butikkens daglige leder, Lisbeth Jensen, er der ikke længere det samme »aldersskel« inden for mode, som der har været for år tilbage.

- I dag kan en vare lige så godt henvende sig til en kunde på 18 - som én på 65 år. Vi glæder os derfor også til at få en masse nye og spændende tøjmærker i Boutique Mary. Derudover får vi masser af smart og lækkert tøj til plus-pigen fra størrelse 42 og opefter, siger Lisbeth Jensen.

Både Lisbeth Jensen og Mads Zink er gentagne gange blevet spurgt om navnet - Boutique Mary. For hvem er Mary egentlig? Kronprinsessen?

- Ja, det kunne godt være kronprinsessen, for hun er nøjagtig lige så jordnær og folkelig som butikken. Men faktisk gik vi på jagt efter et navn der kan det hele! Det skal klinge både ungt, smart og voksent samtidig med, at der er noget »lækkerhed« over navnet. Derfor blev det Boutique Mary, siger Mads Zink med et smil.

Lisbeth Jensen lover, at der kommer masser af modeshows på programmet samt forskellige typer af spændende kundeaftener, når Boutique Mary bliver en realitet den 29. august.