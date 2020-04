Mads Zink håber, at Boutique Mary eller en tilsvarende butik kan åbnes i Sorø, når coronakrisen er overstået. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Boutique Mary forsøger at komme igen i Sorø

Sorø - 06. april 2020 kl. 14:17 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikskæden med 20 butikker over hele landet har med baggrund i coronakrisen indgivet en konkursbegæring, men den har ikke opgivet at komme på benene igen.

Boutique Mary-kæden, der blandt andet har en butik i Holberg Arkaden i Sorø, er med baggrund i coronakrisen taget under konkursbehandling, men Mads Zink, der er administrerende direktør i kæden, håber, at butikkerne - i hvert fald i et vist omfang - kan komme på benene igen.

- Vi har ekspanderet voldsomt, og det har vi gjort med baggrund i, at den række af butikker, der har været rigtig velfungerende, har kunnet dække ind, at vi åbnede et nyt sted, fortæller Mads Zink og føjer til, at det tager et år til halvandet at få sat en butik ind i en god og rentabel drift med et fast og stabilt kundegrundlag.

- Når du så ryger ind i sådan en krise som coronakrisen, varer det ikke så længe, før du begynder at mangle likviditet. De forskellige hjælpepakker dækker ikke godt nok i textilbranchen. Derfor har vi betragtet det som rettidig omhu at sige stop med det samme, så vi ikke påfører nogen unødige tab.

Usikker fremtid - Vi aner ikke, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, men der skal ikke herske tvivl om, at vi føler et stort ansvar overfor arbejdspladserne, ligesom vores medarbejderes ve og vel ligger os meget på sinde. Vi er også fuldt ud klar over, at vi har et socialt ansvar for at være med til at genopbygge byerne, når den her krise er overstået, fortsætter Mads Zink.

- Men fremtiden er det som nævnt svært at spå om. Står vi nu med et varelager, der skal kassereres eller sælges meget billigt? Ser vi frem mod, at coronakrisen bliver fulgt af en finanskrise? Vil det medføre et helt andet omsætningsniveau, end vi ellers havde kunnet forvente. Der er rigtig mange hvis'er,

Mads Zink erkender, at den nuværende krisesituation har skabt problemer for tøjkæden, fordi den har investeret alle sine penge i yderligere vækst. Hvis man var gået forsigtigere til værks, kunne stormen måske være redet af, men coronakrisens udvikling var netop ikke til at forudse. Fremtiden tegnede sig derimod meget lys.

Vil gerne Sorø - Vi kigger nu på mulighederne for alle vores 20 butikker. Som udgangspunkt er vi glade for Sorø, hvor vi har et fantastisk personale, mange trofaste kunder og ligger et rigtig godt sted med gode nabobutikker og et fint sammenhold, siger Mads Zink.

- Men jeg kan ikke give nogen tidshorisont. Jeg kan kun sige, at vi arbejder på alle fronter og håber, at vi kan komme tilbage igen, når coronokrisen er overstået.

De 20 Boutique Mary-butikker er blevet drevet af selskabet Mary Retail ApS, og det er dette selskab, der har begæret sig selv konkurs. Udover Mads Zink står også René Toft Kristensen og Claus Zink i spidsen for kæden. Kæden har beskæftiget 60-70 medarbejdere på landsplan.