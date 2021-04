Se billedserie Bostedet er helt brændt ned. Foto: presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Botilbud brændt ned efter voldsom brand: Nu gør fantastisk personale dette her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Botilbud brændt ned efter voldsom brand: Nu gør fantastisk personale dette her

Sorø - 22. april 2021 kl. 14:00 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Lene Hovmand, der er leder af bostedet Sølvagergård på Islandsvej i Dianalund, vidste godt, at hun har et »fantastisk og enestående personale«. Men onsdag den 21. april blev det endnu mere tydeligt. Det blev det på dagen, hvor botræningstilbuddet for voksne med psykiske lidelser, brændte helt ned.

Læs også: Botilbud brændt ned efter voldsom brand

Både beboerne, personalet og Lene Hovmand selv er dybt chokerede efter branden, der heldigvis ikke kostede nogen menneskeliv.

Alle har det efter omstændighederne godt, melder Lene Hovmand.

- Det er mit sted det her. Jeg har bygget Sølvagergaard op for 12 år siden. Jeg er meget ked af det, men det allervigtigste er, at vi alle nåede ud i tide, siger Lene Hovmand.

- Beboerne har taget det her helt uovertruffent flot. Og personalet har været helt fantastiske, siger hun.

Hun var selv på arbejde, da branden opstod.

- Vi skulle have alle ud, og så var det min opgave at holde beboerne tilbage, for mange ville gerne ind i deres lejlighed for at hente ting ud, fortæller Lene Hovmand.

Onsdag eftermiddag skulle der så hurtigt laves en plan for, hvor de i alt ni beboere kan bo midlertidigt.

- Også her viste personalet mig, at de er verdens bedste: Det blev hurtigt organiseret sådan, at personalet fordelte fem beboere mellem sig, så de er nu indkvarteret privat for de ansatte. Fire andre beboere havde mulighed for at flytte hjem til forældre, siger Lene Hovmand.

Torsdag skal Lene Hovmand ud at kigge på ny midlertidig indkvartering på Filadelfia.

- Jeg kan jo ikke sige lige nu, om det er en mulighed for os. Men jeg håber det, for det er tæt på Islandsvej og det område, hvor beboerne kender kvarteret, og kvarteret kender dem.

Bostedet Sølvagergård er ejet af Fonden Perlen.

Video: Presse-fotos.dk Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Gå ind og luk døre: Brand udvikler kraftig røg her i stedet

relaterede artikler

Gå ind og luk døre: Brand udvikler kraftig røg 21. april 2021 kl. 13:32