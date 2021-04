I 2019 opførte Ruds Vedby Borgspil forestillingen om Storm P. Men både i 2020 og i 2021 vil der ikke være borgspil. Foto: Anders Ole Olsen

Borgspillet aflyser igen

Sorø - 29. april 2021 kl. 14:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Sidste år blev Ruds Vedby Borgspil aflyst. I år havde mange - ikke mindst bestyrelsen og hele holdet bag teater- og musicalforestillingen - set frem til at opføre » Grevinde Danner« i Vedbygaards Park. Men det er netop blevet besluttet, at 2021-forestillingen også aflyses.

- Fordi der stadig er for stor usikkerhed omkring Covid-19 og alle restriktionerne, har vi besluttet at aflyse i 2021. Restriktionerne har gjort det svært at lægge et ordentligt prøveforløb, og det er for usikkert, om forestillingerne vil kunne afholdes forsvarligt for både publikum og deltagere, siger formand Marianne Olesen.

Allerede i marts skulle prøverne til sommerens forestilling have været startet. Men det var umuligt at forene store prøver i sang og dans med forsamlingsforbuddet.

- Vi overvejede, om vi skulle udskyde prøvestart til maj, men vi må bare erkende, at vi kan ikke levere på det høje niveau, som vi plejer, når vi ikke er kommet i gang i tide, siger Marianne Olsen.

Og Ruds Vedby Borgspil ønsker ikke at invitere publikum til en ikke-gennemarbejdet forestilling.

- Vi vil ikke skuffe vores publikum med en dårligere vare. Så kommer de nemlig ikke tilbage igen, siger hun.

Også andre ubekendte i forhold til corona-situationen har været medvirkende til beslutningen om at aflyse i år.

- Ville vores gæster overhovedet være trygge ved at komme til forestillingen? Er alle blevet vaccineret til august? Der er meget, vi er usikre på, siger formanden.

Nu er der til gengæld ro omkring borgspillets økonomi. For bestyrelsen skal ikke frygte store udgifter til et borgspil, hvor det er usikkert, hvor mange gæster det er tilladt at invitere, og om gæsterne overhovedet er trygge ved at komme.

- Vi får et tilskud fra Sorø Kommune. Det var vi bange for at miste, når nu vi aflyste sidste år. Men vi beholder tilskuddet, og det betyder, at vi har penge til at betale vores opmagasinerings-udgifter. Faktisk regner vi med at kunne spare lidt op, så vi kan give den ekstra gas i 2022, siger Marianne Olsen, der ser tilbage på en meget mærkelig sommer 2020.

Normalt bruger hun al sin sommertid på Ruds Vedby Borgspil, men da der ingen forestillinger var fra sidste år, måtte hun finde nye veje. At sidde på en havestol på terrassen aften efter aften er ikke lige Marianne Olsens stil.

- Da jeg først havde erkendt, at 2020-forestillingen var aflyst, nød jeg faktisk ekstra-tiden med familien og mange ture til stranden. Det allersværeste for mig har faktisk været at undvære de bestyrelsesmøder, vi holder hver måned. Det har jeg savnet helt vildt, siger Marianne Olsen.

Også det fællesskab, som hele holdet bag borgspillet oplever før, under og efter en produktion, har hun savnet - og kommer til at savne i 2021.

- Jeg kan ikke holde ud, at vi ikke kan ses. Så jeg tror, at vi sidst på sommeren må finde en måde at mødes på, griner Marianne Olsen.

Hun har ikke selv mistet gejsten i forhold til at være en del af borgspillet, og det er heller ikke hendes fornemmelse, at resten af teamet har.

- I hele perioden har jeg forsøgt at holde humøret oppe hos os ved at sende nogle opmuntrende nyhedsmails, siger Marianne Olsen.

I forhold til borgspillets publikum så tror hun, at de er rimelig trofaste.

- Alligevel vil jeg nok anbefale, at vi i forbindelse med 2022-stykket gør lidt ekstra for at gøre opmærksom på os selv, så alle husker, at vi er her endnu, siger hun.