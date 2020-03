Borgmester Gert Jørgensen i en snak med nogle af Tersløse-borgerne. Omfartsvejen er sat på hold - men der er ikke indgået nye forlig. Foto: Bjarne Stenbæk

Borgmesteren til S og SF: Der er ikke noget nyt forlig om omfartsvejen

Sorø - 19. marts 2020 Af Bjarne Stenbæk

Borgmester Gert Jørgensen afviser, at Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har foretaget sig noget usædvanligt i sagen omkring omfartsvejen i Tersløse.

Socialdemokratiet og SFs indtryk af, at flertalsgruppen i byrådet arbejder ud fra et andet budget end det vedtagne og skaber et demokratisk problem ved at træffe beslutninger, der ikke udvalgs- og byrådsbehandles, afvises af borgmester Gert Jørgensen.

- Jeg har overfor Linda Nielsen og Anne Madsen oplyst, at der ikke er indgået noget politisk forlig. Der er alene sket en drøftelse mellem interessenter om, hvordan den nye situation i forbindelse med de konstaterede dårlige jordbundsforhold kunne håndteres. Ønsket fra S og SF om at få sagen på dagsordenen blev derfor afvist på økonomiudvalgsmødet, da præmissen for sagens forelæggelse ikke er tilstede, siger borgmesteren videre.

- Det er helt normal praksis, at der inddrages viden fra andre, og at der sker inddragelse af interessenter, borgere samt orienteres ud i byråd, hvis der er kommet væsentlige nye oplysninger i en sag. Der er ikke tale om en ny budgetaftale eller andet, som kan begrunde, at der skulle være indgået et forlig.

Gert Jørgensen afviser også, at der er ændret på budgettet eller flyttet penge. Tværtimod er der ved at blive indhentet oplysninger med henblik på en politisk behandling fra en række forskellige vinkler. Derudover er det helt naturligt, at der sker politiske drøftelser, kalibreringer og indhentes holdninger i komplicerede processer, når der sker udsving i løbet af et budgetår, som da så administrativt og efter behov politisk da håndteres.

- Administrationen og jeg kunne havde kørt processen uden inddragelse af interessenter. Men jeg valgte som borgmester at orientere både byråd, borgere og interessenter bredt, mens vi indhenter information forud for den kommende politiske proces, siger borgmesteren videre.

- Det er helt naturligt, at der sker borgerinddragelse, hvis der skal tilvejebringes oplysninger. Borgerinddragelser anvendes bredt i administrationen og kræver ikke nogen godkendelse i byrådet. Hvis man som politiker ikke mener, at kompetencen ligger administrativt, så bør man sige til tidligere i processen, at man ønsker det løftet ind i et fagudvalg. Fremrykningen af byggemodningen af Pilegårdstrekanten er allerede behandlet i teknik- og miljøudvalget ogblev efterfølgende sat på dagsordenen i økonomiudvalg og byråd.