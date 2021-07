Susanne Wærling har været borgerrådgiver i Sorø Kommune siden maj 2015. Nu har hun fået nyt job. Foto: Sorø Kommune

Borgmesteren: Vi skal have en snak om borgerrådgiver-funktionen

Sorø Kommunes borgerrådgiver, Susanne Wærling, har fået nyt job.

24. juli 2021

1. maj 2015 blev Susanne Wærling ansat som Sorø Kommunes første borgerrådgiver. Frem til nu har hun stået som den, borgerne kunne henvende sig til, hvis der var »knas« i forhold til kommunen. Det var så borgerrådgiverens job at bygge bro mellem kommunen og borgeren og stå som garant for, at borgerne fik en korrekt behandling. Ofte har hendes årsrapporter rummet en relativt skarp kritik af fagcentrene og en anbefaling til, hvad der skulle forbedres - men dog har sagerne i en del af årene været relativt få. Jævnligt har borgerrådgiverens anbefalinger givet anledning til, at organisationen er blevet ændret og fagligt forbedret.

Men i juni rejste Susanne Wærling til et nyt job i Søfartsstyrelsen, og Sorø Kommune står nu uden borgerrådgiver. Rådgiverfunktionen blev i øvrigt indført efter ønske fra Enhedslistens Grethe Kistrup Møller, der netop med rådgiveren og et tilsagn om en fattigdomsundersøgelse i hånden stemte sammen med den borgelige gruppe for budgettet for 2015.

Vil se på mulighederne Men stillingen som borgerrådgiver er ikke umiddelbart blevet slået op.

- Jeg mener, at vi skal have en snak om funktionen, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Vi kan konstatere, at antallet af henvendelser til borgerrådgiveren har været faldende. Derfor er det i hvert fald min indstilling, at vi skal tale tingene igennem. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med budgetforhandlingerne, men det kan også ske tidligere.

- Nogle af de punkter, jeg selv gerne vil have belyst, er, om vi for eksempel kan udnytte rammerne bedre? Hvordan skal vi fremover definere opgaverne? Hvilke kompetencer efterspørger vi? Skal den samlede rådgiver-gruppe udvides, og kan funktionen som borgerrådgiver kombineres med andre opgaver, spørger Gert Jørgensen.

- Uanset, om vi har en borgerrådgiver eller ej, kommer vi næppe nogensinde i den situation, at alle er tilfredse, men jeg mener bestemt, det er vigtigt, at vi som kommune gør, hvad vi kan, for at sikre, at der ikke er borgere, der føler, at de »falder ned mellem to stole«.