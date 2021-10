Borgmester Gert Jørgensen er ærgerlig over, at rød blok ikke ville vente til fredag med at udtale sig om budgettet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgmesteren: Vi skal først tale budget på fredag

Gert Jørgensen har lagt op til, at man kan skille budgettet og nå til enighed om velfærdsdelen.

Sorø - 06. oktober 2021 kl. 16:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Borgmester Gert Jørgensen vil ikke udtale sig om budgetforlig eller ej, før partierne har været samlet på fredag.

- Jeg er ked af, at rød blok nu går ud og udtaler sig om budgettet, siger han.

- Det er naturligvis partiernes ret, men jeg troede, vi havde en gensidig forståelse for, at vi venter med budgettet, til vi kender udfaldet af dommen i sagen mellem Sorø Kommune og SEAS-NVE - en sag, der handler om 17 millioner kroner. Dommen afsiges på torsdag klokken 10.

Gert Jørgensen fortæller videre, at partierne skal mødes fredag.

- Og jeg har opfattet det sådan, at rød blok har givet tilsagn om, at vi skal tale sammen, siger han.

- Jeg ved godt, at det kan gå sådan, at vi ikke kan blive enige om omfartsvejen, men jeg synes, at vi på velfærden har så mange ting, vi kunne nå til enighed om. Der skal files lidt, men jeg ser det ikke so umuligt at nå til enighed, så det er egentlig er mit oplæg, at vi skal dele budgettet op.

Det skal forstås sådan, at kommunalbestyrelsen har muligheden for at stå sammen om velfærdsdelen og så lave en tillægsaftale om anlægsprojekterne. Den tillægsaftale kan rød blok så stemme imod, hvis den ikke ønsker at gennemføre det, som blå blok går ind for.

Der er flere ting, som borgmesteren undrer sig over.

- Det er eksempelvis overraskende for mig at se, at rød blok lægge to gange 18 millioner kroner ind til renovering af Holbergskolen i 2024 og 2025, siger han.

- Det lavede vi jo aftale om i sidste års budgetforlig, at vi skulle tage stilling til i 2024.