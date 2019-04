Borgmester Gert Jørgensen (K) erkender, at der er ting, der kan gøres bedre, men han hæfter sig også ved, at der er få klagere bag klagesagerne. Nu afventer byrådet kommunaldirektør Søren S. Kjærs redegørelse. Foto: Jens Wollesen

Borgmesteren: Der er få cpr-numre bag klager

81 klagesager efter 412 henvendelser. Det er et af de resultater, der er kommet ud af borgerrådgiver Susanne Wærlings årsrapport. Årets før var der 66 klagesager fra 331 henvendelser - med i det tal skal det, at borgerrådgiveren havde orlov i fem uger det år. Rapporten var til debat i byrådssalen tirsdag, og fra blå og rød side blev set med forskellige øjne på konklusionerne.

Borgmesteren konstaterede på baggrund af borgerrådgiverens rapport, at der fortsat er ting, Sorø Kommune kunne gøre bedre, men at rapporten ikke er alarmerende. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her