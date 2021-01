Borgmester-postkasse »bombet«: Lad os tage en snak om problemerne

Se billedserie Gert Jørgensens postkasse blev sprængt i luften søndag aften. Det skete med kraftigt fyrværkeri, og postkassens låge fløj 25 meter væk. Privatfoto

Søndag aften blev borgmester Gert Jørgensens postkasse for anden gang sprængt i luften. Lågen landede 25 meter væk.

Sorø - 11. januar 2021 kl. 14:32 Af Bjarne Stenbæk

For borgmester Gert Jørgensen har nytåret budt på et par ubehagelige oplevelser. To gange er hans postkasse ved hjemmet i Absalonsgade blevet spræng ad Hekkenfeldt til, og det får nu Gert Jørgensen til at opfordre gerningsfolkene til at give sig til kende.

- Er der noget, I er utilfredse med, så lad os tage en snak om i stedet for at fortsætte den her ukonstruktive kommunikation, hvor I bare begår hærværk og så løber væk, siger han.

- Når I kan købe ulovligt fyrværkeri og begå hærværk gentagne gange, så har I helt sikkert også mod til at tale med mig om jeres udfordringer.

Livsfarligt Men baggrunden er faktisk ikke bare ærgrelser over en sprængt postkasse eller to.

- Det dem, der har gjort det, er ude i, er simpelthen livsfarligt, og det er der måske nogle forældre, der skal tale med deres børn om - hvis det altså er børn eller unge, der har begået hærværket, siger Gert Jørgensen.

- For det første er det farligt i sig selv at omgås så kraftigt fyrværkeri. For det andet ryger der ved så voldsom en eksplosion effekter gennem luften. 1. nytårsdag fandt vi lågen til vores postkasse 50 meter væk, og søndag aften røg lågen 25 meter væk. Vildtflyvende genstande kan ramme både gerningsfolkene og helt uskyldige. Det er simpelthen livsfarligt.

- Og Annette og jeg har da prist os lykkelige over, at lågen er fløjet ud på parkeringsarealet, hvor vi bor, heldigvis uden at ramme nogen, fortsætter han.

- Fire meter fra postkassen er det rum, som vores børnebørn ofte opholder sig i, når de - som de var søndag aften - er på besøg hos os. Skulle der være effekter, der flyver ind mod vinduerne i vores hus, er vores børnebørn og vi selv i stor fare. Det er simpelthen ikke i orden.

Borgmesteren har ikke nogen anelse om, hvem der står bag.

- Man går jo ikke at mistænke nogen, som så viser sig at være uskyldige, siger han.

- Men jeg kan da ikke lade være med at tænke, at det nok er nogen, der bor i nærheden. For Annette og jeg satte netop den nye postkasse op søndag, og tre timer efter var den sprængt i luften.

Vand var ikke nok Nytårsaften overvejede Gert Jørgensen at tage postkassen ind, men det blev ved tanken.

- I stedet fyldte vi vand i bunden af den, men det var altså ikke nok til at slukke fyrværkeriet, siger han.

- Det skal ikke forstås sådan, at jeg synes, det er okay, for det gør jeg ikke, men nytårsaften kan den slags ske. Der var flere postkasser i Sorø-området, der blev udsat for hærværk, men søndag aften var vores postkasse den eneste. Jeg håber, at det stopper nu, og jeg håber, at dem, der har gjort det, vil give sig til kende, så vi kan få en fornuftig snak om det.

Gert Jørgensen har også slået episoden op på Facebook. Det har fået andre til at kommentere på forskellig vis. Blandt andet er der holdninger fremme om, at det sker, fordi de unge har mistet deres ungdomsklubber og fritidsaktiviteter.

- Men den køber jeg ikke, siger borgmesteren.

- Det er ikke et argument for at udøve hærværk og sætte både eget og andres liv på spil.