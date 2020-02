Borgmester om udligning: - For tidligt at glæde sig

Borgmester Gert Jørgensen vil gerne se den endelige aftale, før han skruer det helt store smil på.Foto: Thomas Olsen

Sorø - 04. februar 2020 kl. 06:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens udspil til en udligningsreform får en positiv modtagelse fra Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen (K), som dog understreger, at det er for tidligt at glæde sig.

- Det er positivt, at der nu er kommet et udspil fra regeringen. Især ser jeg frem til, at vi som kommuner får en større sikkerhed om vores årlige indtægter. Ifølge udspillet står Sorø Kommune til at modtage øget udligning, men det er for tidligt at glæde sig for meget. Forude venter måneders politiske forhandlinger, og meget kan nå at ske i processen, siger Gert Jørgensen.

Ifølge regeringens forhandlingsudspil står Sorø Kommune til at modtage 36,9 mio. kr. yderligere i udligning. Social- og Indenrigsministeriet har endnu ikke offentliggjort de beregninger, som indgår i reformforslaget og som vil blive genstand for forhandling i de kommende måneder.

Det betyder, at det endelige tal kan nå at ændre sig mange gange, før den endelige aftale er på plads. Regeringens målsætning er, at en aftale om udligningsreform skal være godkendt i Folketinget inden årets forhandlinger om kommunernes økonomi, som finder sted i juni.

- Vi vil naturligvis følge forhandlingerne tæt. Jeg har en klar forventning om, at udligningsreformen bliver til gavn for Sorø Kommune, men jeg vil se den endelige aftale, før jeg kaster mig ud i at vurdere, hvad det vil betyde for Sorø Kommunes økonomi, siger Gert Jørgensen.