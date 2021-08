Borgmester Gert Jørgensen blev først orienteret om »betalingskort-sagen« den 25. juni. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgmester om misbrug af kreditkort: Jeg vidste ikke noget før 25. juni

Gert Jørgensen fortæller, at han derefter straks satte en proces i gang i forhold til kommunaldirektøren.

Kommunaldirektør Søren Kjærs brug af et kommunalt betalingskort til private udgifter i 2019 kom først til borgmester Gert Jørgensens kendskab fredag den 25. juni i år. Indtil da havde sagen kun eksisteret rent administrativt.

Det siger Gert Jørgensen til sn.dk.

- Jeg satte derefter straks en proces i gang, fortsætter han, men han ønsker ikke i en personalesag, der endnu er under behandling at gå i detaljer med, hvad der efterfølgende skete.

Det skete Ved at stykke de oplysninger, der ligger i sagen, sammen, kan der dog tegnes et billede af forløbet.

Det fremgår nemlig af de kommunale dagsordener, at Økonomiudvalget fik en redegørelse fra kommunaldirektøren torsdag den1 . juli. Ifølge oplysninger fra flere medier satte borgmesteren også en uvildig advokatundersøgelse i gang. Den undersøgelse viste, at sagen skulle betragtes som meget alvorlig, og advokaten peger på, at der kunne være tale om en straffelovs-overtrædelse, hvilket ville føre til, at kommunaldirektøren måtte politianmeldes.

Fredag den 16. juli blev Økonomiudvalget indkaldt til et ekstraordinært møde. DR har set dagsordener og referater fra både mødet 16. juli og det efterfølgende møde onsdag den11. august - selv om møderne altså var lukkede og dermed ikke tilgængelige for offentligheden. Derfor kan DR oplyse, at et enigt udvalg 16. juli fritog Søren Kjær for tjeneste. En bortvisning skulle diskuteres på mødet 11. august - men Søren Kjær kom Økonomiudvalget i forkøbet ved selv at sige op fredag den 9. august. Den opsigelse tog Økonomiudvalget til efterretning 11.august.

Ifølge DR besluttede Økonomiudvalget i første omgang ikke at politianmelde Søren Kjær. Ifølge DR ønskede administrationen at lukke sagen ned, så både Søren Kjær og Sorø Kommune hurtigst muligt kunne komme videre.. Men det kan borgmester Gert Jørgensen ikke bekræfte.

- Jeg kan ikke udtale mig i sagen, så længe sagen behandles, da det er en personalesag, siger han.

Sagen kort Under en tur til en konference i Nashville i USA i 2019 benyttede Søren Kjær kommunens kreditkort til at betale private koncertbilletter for sig selv og sin kone samt betalte en middag for sig selv, hustruen og andre kommunaldirektører. I alt omkring 9.500 kroner.

Kjær modtog ifølge DR efterfølgende cirka 4.000 kroner fra de øvrige deltagere, men det fik ham ikke til at »berigtige« forholdet i forhold til Sorø Kommune. Han betalte ifølge DR først pengene tilbage, da DR i efteråret 2020 havde søgt aktindsigt i kommunaldirektørens brug af betalingskortet og begyndte at spørge ind til de forskellige udgifter, der var dækket af kortet.