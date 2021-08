Borgmester Gert Jørgensen peger på, at han har holdt sin tavshedspligt hele vejen igennem forløbet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om kreditkort-sag: Jeg har holdt mig til reglerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmester om kreditkort-sag: Jeg har holdt mig til reglerne

Gert Jørgensen ærgrer sig over, at kolleger, der selv har været med til at træffe beslutningerne i Økonomiudvalget, nu tager afstand fra beslutningerne.

Sorø - 27. august 2021 kl. 05:55 Kontakt redaktionen

- Jeg er skuffet over at se medlemmer af Økonomiudvalget tage så kraftig afstand fra den pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med kommunaldirektørens opsigelse. Jeg undrer mig over deres udtalelser, siger borgmester Gert Jørgensen med tanke på den kritik af især den udsendte pressemeddelelse, som socialdemokraten Anne Madsen og SFs Linda Nielsen har været fremme med.

- Alle beslutninger i Økonomiudvalget er truffet i enighed. Alle medlemmer af Økonomiudvalget har været bekendt med indholdet og reelt set godkendt den, inden den blev sendt ud. Derfor kan jeg ikke opfatte kritikken som redeligt, at man spekulerer i kommunens motiver bag at udforme og udsende pressemeddelelsen, når man selv har været involveret i dens indhold og timing.

Der blev lagt pres Gert Jørgensen peger på, at indholdet i pressemeddelelsen er et udtryk for kommunaldirektørens ønske om, hvordan begrundelsen for fratrædelsen skulle meddeles.

- Hverken jeg eller de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget ønskede at kommentere noget i pressemeddelelsen, fortsætter han.

- Vi kan i den givne situation af gode grunde ikke være mere præcise, da sagen er en personalesag, der ikke er færdigbehandlet, og som bekendt er belagt med tavshedspligt.

Borgmesteren mente ikke umiddelbart, at tiden var inde til at udsende en pressemeddelelse, men der blev presset på fra anden side - ikke mindst Linda Nielsen.

- Da det ikke mindst i sådan en sag er vigtigt, at vi er enige, taler vi om det, og det er jo korrekt, at vi er nødt til at melde ud om opsigelsen af hensyn til vores organisation og alle dem, der på et tidspunkt har et ærinde hos kommunaldirektøren.

Pressemeddelelsen Kommunaldirektøren blev fritaget for tjeneste 16. juli. Han sagde op 9. august. Pressemeddelelsen udsendes 13. august.

I pressemeddelelsen står:

»Sorø Kommune har modtaget en opsigelse fra Søren S. Kjær, som dermed forlader stillingen som kommunaldirektør.

Søren S. Kjær fortæller om sin opsigelse, at han ønsker at bruge sine kompetencer inden for andre områder, og at nu er det rigtige tidspunkt at foretage det skifte:

- Tiden er inde til at skifte spor og bruge mine kompetencer i den grønne omstilling. Det haster med at få en markant mindre udledning og mindske klimapåvirkningen. Det mener jeg, at jeg med min baggrund indenfor teknik, klima og miljø kan bidrage til. Med det kommende kommunalvalg til november in mente er tiden desuden den rette til at stoppe, så der er god tid til at forberede grundlaget for rekruttering af Sorøs næste kommunaldirektør, siger han.

Opsigelsen er med virkning fra 30. september 2021.«

Derefter siger borgmester Gert Jørgensen, at kommunen nu sætter en proces i gang for at finde en ny kommunaldirektør.

Tavshedspligt Flere medlemmer af kommunalbestyrelsen har i pressen udtrykt, at de ikke kan have tillid til borgmesteren på baggrund af hans håndtering af sagen.

- Men det er ikke mig, der har tilsidesat tavshedspligten og dermed har udvist manglende basis for tillid, siger Gert Jørgensen.

- Jeg har fulgt de regler, der er for håndtering af personalesager, og jeg har respekteret den sagsgang, der er nødvendig i en personalesag i henhold til offentlighedsloven. Jeg oplever det sådan, at jeg har gjort det, som var svært, men nødvendigt. Nu bliver jeg kritiseret af dem, der har gjort det, der var nemt og populært.

Gert Jørgensen understreger i øvrigt, at han først fik kendskab til sagen 25. juni. Han bad derefter straks om en skriftlig redegørelse fra kommunaldirektøren og tog initiativ til, at kommunen kunne få ekstern juridisk bistand. Økonomiudvalget blev indkaldt til møde 16. juli - når det sker et stykke tid efter redegørelsen, skyldes det udelukkende, at juli er ferie-måned, og udvalgets medlemmer skulle kunne komme.

Der kan ikke laves indstilling til en beslutning, før der har været partshøring. Direktørens opsigelse indløb, inden svaret på partshøringen var behandlet. En beslutning om en sanktion kan ikke træffes af Økonomiudvalget - en sanktion skal kommunalbestyrelsen tage stilling til. Det skete så onsdag aften.