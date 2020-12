- NU må vi stå sammen om at få bekæmpet smitten, siger borgmester Gert Jørgensen. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester om corona-restriktioner: Nu må vi stå sammen

Fra fredag klokken 16.00 indføres de allerede kendte restriktioner for at stoppe Covid-19 smitten også i Sorø Kommune.

Fredag eftermiddag må restauranter (for andet end take away), barer, sportshaller, fitnesscentre, museer, biograf, biblioteker, spillesteder samt skolerne og uddannelsesinstitutioner fra 5. klasse og opefter lukke ned - i hvert fald til 3. januar 2021.