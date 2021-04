Borgmester Gert Jørgensen (K) og kommunaldirektør Søren S. Kjær har erkendt, at der fra kommunal side blev begået en administrativ fejl i forbindelse med boligselskabets salg af Rådhusvej 4. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgmester om boligsag: Vi begik en administrativ fejl

Men borgmesteren mener ikke, at kommunen kan holdes ansvarlig for et påstået tab.

Sorø - 14. april 2021 kl. 12:09 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

For borgmester Gert Jørgensen (K) har det været svært at finde grundlaget for den verserende sag om Sorø Boligselskabs salg af Rådhusvej 4 med efterfølgende politianmeldelse, klage til Ankestyrelsen og spørgsmål til boligministeren til følge. - Hverken jeg eller kommunaldirektør Søren Kjær har på noget tidspunkt fra de syv lejere modtaget en pressemeddelelse om anmeldelsen til politiet eller selve politianmeldelsen, siger han.

