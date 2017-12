Se billedserie - Vi har måttet omdanne et faglokale til klasselokale, siger skoleleder Ole Kristensen. Foto: Bjørn Armbjørn

Borgmester håber på en skole-udvidelse

Sorø - 05. december 2017

Under valgkampen blev det flere gange bragt op, at Frederiksberg Skole er bygget for lille og bør udvides straks.

Det er borgmester Gert Jørgensen ikke enig i - men til gengæld lægger han ikke skjul på, at han gerne ser et behov for en skole-udvidelse.

- Jeg kan godt forstå, at alle på Frederiksberg gerne vil gå i den nye skole, men det har nu fra begyndelsen været meningen, at hus 7 fra den gamle skole fortsat skal benyttes. Den bygning er ikke forurenet af PCB, siger Gert Jørgensen til DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi har befolkningsprognoser for området, og lige her og nu opstår der ikke et problem. Vi har klassekvotienter på omkring 20 elever. De kan godt gå op til 24, og nok bygges der nyt i området, men medmindre der i Klokkegårdsudstykningen flytter et større antal familier ind, der alle har børn, der skal begynde i samme klasse, kan vi godt klare tilflytningen inden for de nuværende rammer.

- Når udstykningen af Rørstensgården kommer til, kan vi håbe, at der bliver behov for en udvidelse af Frederiksberg Skole, fortsætter han.

- Vi er absolut interesserede i en befolkningstilvækst og kan også med glæde se, at fødselstallet stiger. Derfor betragter jeg en eventuel udvidelse af Frederiksberg Skole som en positiv udfordring - og den skal vi nok være klar til at løse, når vi kan se, at behovet vil opstå.

Gert Jørgensen peger bl.a. på, at der i børneinstitutionerne Krongården og Grønnegården er tomme stuer, så der er ikke tale om et kæmpe børneboom i Frederiksberg-området.

På skolen imødeser skoleleder Ole Kristensen en eventuel udvidelse med glæde.

- Vi er fyldt op nu, siger han.

- Vi oplever en stigende søgning til skolen og har eksempelvis måttet øge klassekvotienterne. På sjette årgang har vi nu fire spor, og det har betydet, at vi har måttet omdanne et faglokale til klasselokale. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden. Derudover sker der jo i de kommende år en udbygning af området, så vi må se, hvor meget der skal til, før vi bliver udfordret mere, end rammerne kan klare.

I øjeblikket benyttes hus 7 fra den gamle skole til de ældste klasser på skolen.