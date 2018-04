Borgmester Gert Jørgensen: - Hvis besparelsen udebliver, og beredskabets robusthed ikke bliver fastholdt, ja så skal vi da nok overveje, om vi skal blive i Vestsjællands Brandvæsen.Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Borgmester forstår brandfolks bekymring

Sorø - 13. april 2018

Borgmester Gert Jørgensen (K) har forståelse for, at brandmændene i Sorø er bekymrede over udsigten til måske at miste nogle af deres arbejdsredskaber. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

- Jeg deler deres bekymring om brandvæsenets robusthed, og det er min opgave at sikre, at det stadig er robust. Derfor vil jeg også kæmpe for, at vi beholder automobilsprøjten, så 2. udrykning sikres. Det sker ikke tit, at der er brand to steder på samme tid. Sidste år skete det tre gange, men det kan jo blive en gang for meget, siger Gert Jørgensen, der påpeger, at der endnu ikke er taget nogen endelig beslutning i sagen.

Redningsliftens forbliven i Sorø er ikke helt så afgørende for borgmesteren:

- Den er god og praktisk at have, men hvis der kun er tre redningslifte i hele Vestsjællands Brandvæsen, kan man godt argumentere for, at de bliver placeret i de byer, der har flest fem-etages ejendomme. Og det er ikke Sorø, siger Gert Jørgensen til Dagbladet og Sjællandske.

Det var et enigt Sorø Byråd, der i 2015 besluttede sig for at gå ind i det fælles Vestsjællands Brandvæsen.

Den beslutning blev truffet ud fra forudsætninger om, at det første år ville koste det samme som det tidligere Sorø Brandvæsen kostede, men at der derefter ville være stordrifts-besparelser:

- Men vi har ikke nået den 20 procents besparelse, der var lagt op til. Og det er da klart, at hvis besparelsen udebliver, og beredskabets robusthed ikke bliver fastholdt, ja så skal vi da nok overveje, om vi skal blive i Vestsjællands Brandvæsen, siger Gert Jørgensen.

En eventuel udtrædelse af det fælles beredskab vil formentlig koste penge. Slagelse Kommune valgte f.eks. at springe fra Vestsjællands Brandvæsen i sidste øjeblik og måtte betale for det.

Derudover vil der skulle geninvesteres i køretøjer og udstyr. For da Sorø Brandvæsen blev en del af Vestsjællands Brandvæsen blev alt materiel - til en værdi af ca. fem mio. kr. - solgt til fællesskabet, som Station Sorø nu leaser det af.