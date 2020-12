Borgmester bekræfter: Sorø slipper for nye corona-restriktioner

Lige nu afventer mange mennesker nok, hvad statsministeren har tænkt sig at sige klokken 12, når der skal være endnu et pressemøde om nye corona-restriktioner.

Sorø borgmester Gert Jørgensen (K) bekræfter over for sn.dk, at han ikke er blevet indkaldt til en orientering hos statsministeren her til formiddag, og at der dermed ikke er nye restriktioner på vej i Sorø kommune.