Borgmester: Vi skal holde politiske budskaber ude af daginstitutionerne

Sorø - 05. april 2019 kl. 15:52

Borgmester Gert Jørgensen (K) mener ikke, at ytringsfriheden knægtes. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Politiske budskaber holder vi ude af vores daginstitutioner. Vi sætter jo heller ikke valgplakater op i institutionerne, når der er valg.

Det siger borgmester Gert Jørgensen, der bakker kommunaldirektør Søren S. Kjær op i forbuddet mod i daginstitutionerne at hænge flyers op med indbydelse til en demonstration for en minimumsnormering institutionerne.

Han føjer til, at det for den sags skyld er lige gyldigt, om budskabet er rettet mod Folketings- eller byrådspolitik.

- Men jeg er enig med Søren S. Kjær i, at demonstrationen også retter sig mod de rammer, vi har sat for vores dagpasning, fortsætter han.

- Vi har ikke en minimumsnormering i Sorø Kommune. Det har vi blandt andet ikke, fordi vi ønsker, at der på den enkelte institution skal være fleksibilitet, og at personale skal kunne sættes ind der, hvor det giver mest mening. Jeg kan heller ikke se, at vi har økonomi til at følge BUPL's ønsker til minimumsnormeringen.

Gert Jørgensen føjer til, at han ikke mener, at et landspolitisk nederlag, skal føres ud til politiske handlinger i de kommunale daginstitutioner.

- Folketinget har jo for kort tid siden taget stilling til minimumsnormeringen, siger Gert Jørgensen.

- Kun 24 stemte for. Både regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte imod. Det skyldes ikke mindst ønsket om, at der skal være fleksibilitet i daginstitutionerne. Skrækhistorierne om forholdene i daginstitutioner, hvor der sidder en pædagog med for mange børn, kan måske godt i meget sjældne tilfælde forekomme. Men det er meget langt fra den hverdag, vi oplever i Sorø Kommunes institutioner. Jeg vil tværtimod gerne rose vores personale for at udføre et fantastisk godt stykke arbejde. Det, synes jeg, at vi skal glæde os over.

- Og så har jeg det i øvrigt helt fint med, at forældre eller andre bruger deres grundlovssikrede ret til at demonstrere og bruger deres grundlovssikrede ret til at ytre sig ved demonstrationen, siger Gert Jørgensen.