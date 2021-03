Borgmester Gert Jørgensen afviser, at der er kørt jord på grundene på Rørstensgården. Når der flyttes jord, skal det registreres, og der er ikke registreret noget. Han føjer til, at kommunens hensigt udelukkende er, at grundkøberne skal bygge på de grunde, de har købt. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Vi har givet køberne af de nye grunde en fair behandling

Borgmester Gert Jørgensen er ærgerlig over, at to af de otte grundkøbere i den del af Rørstensgårdens udstykning, hvor jordbunden viste sig at være dårligere end ventet, føler sig dårligt behandlet.

- Vi har faktisk strakt os langt i denne sag for ved dialog at finde en god løsning på, at der også for os meget overraskende var en dårligere jordbund end ventet på nogle af grundene, fortæller Gert Jørgensen.