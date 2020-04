Se billedserie Sorø Musiske Skole vil gerne udvide tilbuddet til en skole i den nordlige del af Sorø Kommune. Billedet her er fra et tidligere arrangement og taget lang tid før myndighedernes forbud mod at forsamles trådte i kraft. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgerskolen: Drømmen er at musiksuccesen udvides Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerskolen: Drømmen er at musiksuccesen udvides

Sorø - 09. april 2020 kl. 14:43 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samarbejdet »Orkestermester« mellem Sorø Musiske Skole og Sorø Borgerskole er blevet en stor succes for børnene i projektet.

En tredjedel af de elever fra 3. årgang på Sorø Borgerskole, som sidste år modtog musikundervisning i projekt »Orkestermester«, fortsatte med at spille på et instrument på Sorø Musiske Skole.

Det kan man da kalde en solstrålehistorie, mener både lederen af den musiske skole Peter Mensink og formanden for kultur og fritidsudvalget Bo Christensen (K).

Peter Mensink er især glad for, at musisk skole har vakt en musikinteresse i nogle børn, som man ellers ikke ville have fået kontakt med.

- Der er flere børn fra familier, hvor det ellers ikke lige ligger til højrebenet, at barnet skal spille på et instrument. Med projektet er det blevet en mulighed for dem, og det er vi rigtig glade for, siger Peter Mensink.

I første projektperiode valgte 25 procent af 3. årgangs-eleverne på Sorø Borgerskole at fortsætte undervisningen i et instrument på musisk skole. I anden projektperiode var det 33 procent af eleverne. Tredje projektperiode kører lige nu.

- I den bedste af alle verdener ville vi gerne give dette tilbud på alle skoler i Sorø Kommune. Men i første omgang er drømmen at udvide til en skole mere. Oplagt i den nordlige del af kommunen, siger Peter Mensink.

Det koster noget Det kræver dog ikke alene en politisk beslutning - og en pose penge - men også et meget tæt og dedikeret samarbejde med en skole i nord, præciserer musisk skoles leder.

- For at »Orkestermester« overhovedet kan fungere, skal samarbejdskolen virkelig ville det her. Sorø Borgerskole er gået meget aktivt ind i det og har været meget fleksible i projektet, og det er nødvendigt, siger Peter Mensink.

Gode erfaringer Skoleleder Søren Brockdorff Jensen, Sorø Borgerskole, har ikke videnskabelige undersøgelser bag sig, når han siger, at eleverne i projektet har stor personlig og faglig gavn af »Orkestermester«. Men han har med egne øjne set, hvad det har af positiv effekt på eleverne.

- Det at spille et instrument og være en del af et orkester giver en fællesskabsoplevelse. Man er nødvendig i fællesskabet, man skal opføre sig hensynsfuldt, og man er nødt til at være opmærksom på de andre. At blive god til at spille et instrument giver et kæmpe løft til den enkelte elev, siger Søren Brockdorff Jensen.

Har har set urolige elever blive rolige, når de er koncentrerede omkring deres instrument, og han er begejstret, når musiklærere fra folkeskolen samarbejder med konservatorieuddannede musiklærer fra musisk skole.

- De kan noget hver især. Det er spændende, mener skolelederen.

Går videre med det Formanden for kultur- og fritidsudvalget Bo Christensen er også vild med projektet, som knytter elever tættere til musikken. Han ser også gerne, at projektet udbygges.

- Når vi har så fint et projekt, og vi kan se, at det har en så positiv effekt på vores børn, så vil jeg gerne være med til at udbrede det. Det er oplagt at tage ideen med til kommende budgetforhandlinger, siger Bo Christensen, der dermed ikke har lovet noget, men tilkendegiver, at han gerne vil bringe en udvidelse af projektet i spil i forhold til de politiske forhandlinger efter sommerferien.