Borgerservice har åbent igen

- Det er gået over al forventning med at betjene borgerne digitalt og i telefonen gennem de forløbne måneder, men det bliver dejligt at kunne tage imod folk på rådhuset igen. Vi åbner op med fuld bemanding, men man må nok alligevel forberede sig på, at der bliver kø, siger Lisbeth Hald Andersen, leder af Borgerservice.