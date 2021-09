Skal borgerådgiveren fremover have kontor på rådhuset? Det er et af de spørgsmål, der skal afklares, inden kommunens nye borgerrådgiver tiltræder 1. december. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Borgerrådgiveren skal også tage sig af de anonyme tips

Sorø - 27. september 2021 kl. 06:17 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sorø Kommune får atter besat posten som borgerrådgiver, efter at kommunens første af slagsen, Susanne Wærling, fik nyt job før sommerferien.

Siden har det været debatteret, hvad der skulle ske med ordningen, og hvordan en ny stillingsbeskrivelse skulle se ud. Senest har det kommunale Hovedudvalg været hørt, 0g her fra lyder svaret, at det er i orden at lægge whistleblower-ordningen - altså den ordning, hvor borgere og personale kan henvende sig anonymt med forskellige tips og oplysninger om uregelmæssigheder eller andet, der bør kigges nærmere på - og den kommunale databeskyttelse ind i borgerrådgiver-funktionen.

Kommunalbestyrelsen nikkede på mødet forleden ja til, at stillingen ønskes besat pr. 1. december.

Bekymringer Dog udtrykker Hovedudvalget bekymring over, hvorvidt det bliver muligt at få stillingen besat, hvis der er for mange funktioner, ligesom den ene område kan tage opmærksomheden fra de to andre, hvis der kommer et stigende antal henvendelser. Udvalget peger derudover på, at rådgivnings-funktionen og whistleblower-ordningen passer godt sammen, mens databeskyttelsen falder lidt uden for og måske kan vise sig at blive et fuldtidsjob i sig selv.

Ligesom det har været diskuteret politisk, er også Hovedudvalget opmærksomt på, at borgerrådgiveren ikke må knyttes for tæt til fagcentrene, og så må det også diskuteres, hvor funktionen skal have kontor. Rådhuset er næppe den rigtige løsning, men på den anden side set skal det være centralt - selv om placeringen også gerne må være lidt diskret.

Omvendt kommer de fleste henvendelser måske ikke ved et fysisk besøg.

Evaluering Baggrunden for at putte flere funktioner ind i jobbet er, at der har været et faldende antal henvendelser til borgerrådgiveren. Erfaringen fra de kommuner, der allerede har en whistleblower-ordning, er også, at der på årsbasis er tale om er meget beskedent antal henvendelser.

Netop fordi der er flere åbne spørgsmål vedtog kommunalbestyrelsen, at den borgerrådgiver-ordningen skal evalueres efter et år.