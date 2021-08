Borgmester Gert Jørgensen har ikke haft nogen intentioner om at droppe borgerrådgiveren, men han mener fortsat, at politikerne skal drøfte, hvilke funktioner der skal lægges hos borgerrådgiveren. Foto: Thomas Olsen

Borgerrådgiveren kommer på dagsordenen i august

Politikerne skal fastlægge de funktioner, der skal tilknyttes borgerrådgiveren.

Sorø - 07. august 2021 kl. 05:34 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sorø Kommune står lige i øjeblikket uden borgerrådgiver. Den første af slagsen i kommunen, Susanne Wærling, sluttede i juni sin karriere her efter seks år og har i stedet fået job uden for kommunen.

- Men på mødet i økonomiudvalget 18. august drøfter vi funktionen som borgerrådgiver med henblik på at slå den ledige stilling op, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Et par ting kommer i hvert fald på bordet. Blandt andet skal vi tale om, hvorvidt vi kan lægge den »whistleblower-ordning«, hvor borgere anonymt kan henvende sig, ind under borgerrådgiveren. Også den såkaldte DPO - en uafhængig databeskyttelsesrådgiver - kan varetages af den kommunale borgerrådgiver.

Ærgrer sig Gert Jørgensen ærgrer sig over, at hans udmelding om, at rådgiver-funktionen og dens indhold skulle drøftes med det formål at få skåret opgaver og kvalifikationer rigtigt til, har fået nogen til at få den opfattelse, at han ville afskaffe borgerrådgiveren.

- Det har jeg aldrig haft intentioner om, føjer borgmesteren til.

- Jeg understregede tværtimod, at nogle af de punkter, jeg selv gerne vil have belyst, er, om vi for eksempel kan udnytte rammerne bedre? Hvordan skal vi fremover definere opgaverne? Hvilke kompetencer efterspørger vi? Skal den samlede rådgiver-gruppe udvides, og kan funktionen som borgerrådgiver kombineres med andre opgaver.

- Jeg sagde også, at uanset, om vi har en borgerrådgiver eller ej, kommer vi næppe nogensinde i den situation, at alle er tilfredse, men jeg mener bestemt, det er vigtigt, at vi som kommune gør, hvad vi kan, for at sikre, at der ikke er borgere, der føler, at de »falder ned mellem to stole«.

Rådgiveren Borgerrådgiveren er den, borgerne kan henvende sig til, hvis der var »knas« i forhold til kommunen. Det er så borgerrådgiverens job at bygge bro mellem kommunen og borgeren og stå som garant for, at borgerne får en korrekt behandling.

Derudover har Sorø Kommune benyttet borgerrådgiveren som intern underviser i organisationen i bestræbelserne på at få den bedst mulige sagsbehandling.