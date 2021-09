Susanne Wærling var Sorø Kommunes første borgerrådgiver. Hun har dels hjulpet med at sikre, at borgere fik den korrekte sagsbehandling, og dels fungeret som underviser og vejleder i den kommunale forvaltning. Foto: Anders Ole Olsen

Borgerrådgiver skal i høring

Sorø Kommune sigter mod at kunne ansætte sin næste borgerrådgiver per 1. december 2021. Når der går så relativt lang tid, efter at Susanne Wærling opsagde sin stilling med udgangen af maj, skyldes det, at der er overvejelser om, hvordan rådgiverens arbejde skal tilrettelægges - og om kommunen eventuelt skal gå i samarbejde med en nabokommune om ordningen.

Blandt andet kan borgerrådgiveren også tage sig af ansvarsområdet databeskyttelse, og så kan man også vælge at lægge den whistleblower-ordning, som kommunerne senest 17. december skal have etableret.

Whistleblowerordningen skal være for kommunens medarbejdere, men den kan også udvides til andre. Her skal medarbejderne anonymt kunne give oplysninger om strafbare forhold eksempelvis overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse med videre, grove eller gentagne overtrædelse af lovgivningen (blandt andet loven om magtanvendelse, forvaltningsloven eller offentlighedsloven), grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejnings-grundsætningen og proportionalitet, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere eller seksuel chikane, grov mobning eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Til gengæld kan ordningen ikke bruges til at anmelde almindelig mobning/chikane, samarbejdsvanskeligheder, inkompetence eller overtrædelse af personaleretlige retningslinjer for eksempel sygefravær, påklædning, alkoholindtag, privat brug af kontorartikler og lignende.

Udsat

Sagsbehandlingen er gået så hurtigt, at borgerrådgiver-funktionerne ikke har nået at være i en grundig høring. Der er en del øvrige spørgsmål at tage stilling til. Blandt dem er placeringen. Det kan være en fordel, at borgerrådgiver og whistleblower-ordning ikke er på selve rådhuset. Om vendt må det heller ikke være for svært at nå.