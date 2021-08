Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen (K) og de andre politikere i økonomiudvalget vil samle tre funktioner i én stilling. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgerrådgiver får måske nye kasketter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgerrådgiver får måske nye kasketter

Sorø - 24. august 2021 kl. 06:26 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

I øjeblikket er der ingen borgerrådgiver på rådhuset i Sorø. Den tidligere, Susanne Wærling, er rykket til et nyt job, og i stedet for straks at ansætte en ny, bruger politikerne tiden på at diskutere borgerrådgiverens funktion.

Sorø Kommune håber at kunne ansætte en ny med ansættelsesstart den 1. december. Og hvis det står til politikerne i økonomiudvalget, skal tre job nu slås sammen til én. De foreslår, at borgerrådgiveren, jobbet som databeskyttelsesrådgiver og ansvaret for en ny whistleblowerordning samles til én stilling på 37 timer om ugen.

Det vil betyde, at funktionen som borgerrådgiver bliver reduceret med omkring 10 ugentlige arbejdstimer for også at have tid til de to andre opgaver.

Behovet er der stadig Jobbet som borgerrådgiver i Sorø Kommune blev oprettet 1. maj 2015. Det er en 37 timers stilling og involverer borgerkontakt, intern undervisning, understøttelse af arbejdsgange og etablering af juridisk netværk.

Gennem perioden har der været en nedgang i antallet af henvendelser og klager til borgerrådgiveren.

Den kommunale forvaltning har dog vurderet, at der stadig er behov for en borgerrådgiver, fordi borgerne er glade for den særlige indgang til forvaltningen. Men også fordi der står i årsberetningerne, at kommunen har væsentlige udfordringer med borgernes retssikkerhed på enkelte områder.

Udmelding fik kritik Det var netop nedgangen i antallet af henvendelser, der i juni fik borgmester Gert Jørgensen (K) til ikke bare at slå den ledige stilling op, men i stedet stoppe op og genoverveje stillingen.

Den udmelding modtog en del kritik, blandt andet fra Johnna Toft Kristensen, der er formand for Danske Handicaporganisationer Sorø.

»Antallet af henvendelser til borgerrådgiveren siger ikke nødvendigvis noget om vores kommunes behov for en borgerrådgiver. Der ligger et mørketal omkring antallet af borgere, der ikke henvender sig til borgerrådgiveren af frygt for, hvad en sådan henvendelse kan få af negative konsekvenser,« skrev hun i et læserbrev.

Evaluering efter et år Efter kritikken understreger borgmesteren, at der ikke er planer om at nedlægge borgerrådgiver-funktionen.

- Jeg har hele tiden sagt, at vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne anvende den nye person i jobbet bedst muligt, siger Gert Jørgensen.

Han er selv tilhænger af tre-i-én-løsningen.

- Det lyder som en god idé. Men vi har også besluttet, at det skal evalueres efter et år, og det handler om, hvorvidt vi kan få en person med de rette kompetencer til at kunne udfylde stillingen, og om opgaverne bliver for omfattende, siger Gert Jørgensen.

Sagen skal drøftes i kommunalbestyrelsen, før beslutningen er endelig.