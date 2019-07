Hvis der gives dispensation til telemasten i Klokkergården, skal den placeres her på det grønne område mellem Klokkergården og Frederiksberg Skole. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Borgerprotester mod 42 meter høj telemast fortsætter

På et møde i teknik- og miljøudvalget den 14. august 2019 skal medlemmerne af udvalget debattere den telemast, som et teleselskab har ansøgt om tilladelse til at opføre på et grønt areal mellem Klokkergården og Frederiksberg Skole.

Beboerne i og omkring Klokkergården har været flittige med at indsende høringssvar til kommunen. Bortset fra en enkelt borger er alle stærkt kritiske over for planerne om en telemast.

