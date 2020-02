Ansatte i Sorø Kommune sender regningerne ud. De sender også rykkerne ud. Når alt håb er opgivet i forhold til at overtale skyldnerne på denne måde, bliver opgaven med at inddrive pengene sendt videre til Gældstyrelsen. I 2019 blev regningerne for 18,2 af de alt godt 32,3 skyldte milloner således givet videre til Gældsstyrelsen.Foto: Thomas Olsen

Borger-gælden stiger fortsat

Sorø - 18. februar 2020 kl. 17:20 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke alle kommunens borgere er lige flinke til at betale, hvad de skylder. Den samlede borger-gæld til kommunen er nu oppe på godt 32 mio. kroner. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Hvis alle borgere i Sorø Kommune betalte det, de skyldte kommunen, var det lige før, at der alligevel kunne blive råd til en omfartsvej.

Men det gør de ikke, og det er ikke noget nyt. Borgernes gæld til Sorø Kommune har været støt sigende de seneste mange år - godt hjulpet på vej af SKAT's ikke-fungerende elektroniske opkrævningssystem EFI, der blev suspenderet i efteråret 2015.

Siden da er det Gældstyrelsen, der har hjulpet kommunerne med at inddrive pengene, men det er sket i begrænset omfang, og derfor er der ikke gjort voldsomt meget indhug i gælden. Gældsstyrelsen er i øvrigt ved at udvikle et nyt automatisk, elektronisk inddrivelses-system, PSRM, men endnu vides det ikke, hvornår det kan tages i brug.

Ved udgangen af 2019 skyldte borgerne alt i alt Sorø Kommune 32,3 mio. kroner, hvilket er fem mio. kroner mere end året før.

Det område, der skyldes flest penge på, er tilbagebetalings-pligtig kontanthjælp. Den post alene skyldes der 12,3 mio. kroner på.

Den næststørste post er »øvrige«, der omfatter ubetalte regninger for akutboliger, børneydelser, egenbetaling på botilbud og lignende, for meget udbetalt sygedagpenge, bibliotekslån, madservice, etc. Her skyldes der alt i alt 6,6 mio. kroner.

Boliglån kniber det også med at få tilbagebetalt. Her har kommunen godt 2,2 mio. kroner til gode, og når det gælder boligstøtte, skyldes der knap en mio. kroner.

Heller ikke alle regninger fra daginstitutioner og SFO bliver betalt. Her skylder forældre 1,4 mio. kroner.

Ejendomsskatterne går det lidt bedre med at kradse ind. Gælden er på godt 330.000 kr. Denne gæld har tidligere været en noget større post. I 2015 havde kommunen således over to mio. kr. til gode. Mange regninger her ender da også med at blive betalt, når huset nærmer sig en tvangsauktion med hastige skridt. I 2019 blev der således kun gennemført fem tvangsauktioner over ejendomme i Sorø Kommune.

Øvrig gæld fordeler sig på poster som retsafgifter/rykkergebyrer, forbrugsafgifter, husleje og billån.

Oven i det er der også gæld, som ikke er registreret som decideret restance, men alligevel er penge, der skyldes. Her er der for eksempel tale om mellemkommunale regninger, der udgør godt 3,3 mio. kroner.

Størrelsen af gælden skal ses i forhold til, at Sorø Kommune i 2019 sendte opkrævninger ud på i alt 355 mio. kr. Og de 350 mio. kr. blev altså betalt.