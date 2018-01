Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Boom: Ældre griber battet i kampen mod demens

Sorø - 13. januar 2018 kl. 13:23 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste tre år har det strømmet ind med ældre medlemmer i AF Sorø Bordtennisklub. Foreningen har mere end tredoblet antallet af ældre medlemmer på tre år. Boomet skyldes, at de ældre vil spille bordtennis for at forebygge demens.

- Det er helt vildt, siger Allan Petersen til DAGBLADET og Sjællandske.

Han er formand for bordtennisklubben. Og han havde ikke lige forudset, at foreningen skulle opleve en regulær 60+-succes.

For tre år siden var der 13 bordtennisspillere over 60 år i AF Sorø Bordtennisklub. Så kom foreningen med i Dansk Bordtennis Unions projekt BAT60+ og har også holdt åbent hus to gange, hvor det ifølge foreningens formand »strømmede ind med mennesker«.

Nu er der 45 spillere på BAT60+-holdet for personer over 60 år.

- De kommer alle vegne fra, og de træner hjernen. Og det er jo dét, der er godt, siger formand Allan Petersen.

Projektets formål er nemlig at give gruppen af personer over 60 år mulighed for at høste de gavnlige effekter af sportsgrenen.

- For at spille bordtennis skal du bruge hjernen. Du skal holde fast om battet, holde øje med bolden og bevæge dig rundt samtidig. Det træner hjernen og kan forebygge demens, fortæller Allan Petersen.

Ældresagen i Sorø er også involveret i projektet.