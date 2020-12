Boligselskabet svarer på kritik

I et fire sider lang brev kommenterer Sorø Boligselskab på de informationer, som Enhedslisten bragte frem på byrådsmødet.

Afdelingschef Pia Jeppesen fra DAB/Sorø Boligselskab skriver blandt andet:

»Enhedslisten noterer, at tilsynet har været passivt omkring afdeling Stillevang - dette kan vi ikke genkende. Der er søgt om støtte fra Landsbyggefonden tilbage i 2019. Der er i foråret 2020 kommet tilsagn fra Landsbyggefonden, der endvidere har besigtiget afdeling Stillevang i august 2020. Det er allerede aftalt med administrationen i Sorø Kommune, at Skema A på renoveringen er klar snarest. Således at der med baggrund i fremrykning af sager grundet boligforlig i foråret kan indhentes godkendelse i 2020. Afdelingsmøde, hvor renoveringen skal godkendes, er under planlægning. Beboerne i Stillevang er løbende blevet opfordret til at henvende sig på driftscenteret, hvis de skulle have indeklimaproblemer. Sideløbende med kvalificering af renoveringssagen er der gennemført sundhedseftersyn i hele afdeling Stillevang i sommeren 2018. I den forbindelse blev tre boliger udbedret, og der er efterfølgende frem til 2020 sket renovering af yderligere fem boliger.«.