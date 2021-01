Boligselskab og entreprenør genoptager dialog om byggeri

Med et krav på 6,2 millioner kroner mod entreprenøren Georg Berg A/S efter et boligbyggeri med fugtproblemer var Sorø Boligselskab klar til en voldgiftssag.

Men nu er planen om at hive Georg Berg A/S i voldgiftsretten sat på pause. I stedet skal der holdes et nyt møde mellem boligselskabet og entreprenøren. Her skal de forsøge at nå til enighed om de millionudgifter, som Sorø Boligselskab kræver dækket fra boligerne på Stenkistebuen på Frederiksberg.