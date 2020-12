Stillevang står - hvis beboerne siger ja - til en renovering til 35 millioner kroner. Foto: Thomas Olsen

Boligselskab: Skimmelsvamp i Stillevang bliver håndteret

DAB, der administrerer Sorø Boligselskab, har svaret på Enhedslistens spørgsmål.

Sorø - 31. december 2020 kl. 17:04 Af Bjarne Stenbæk

På byrådsmødet forleden stillede Enhedslistens Bo Mouritzen en række spørgsmål vedrørende renoveringsplanerne for boligområdet Stillevang på Frederiksberg. Der er tale om lejeboliger under Sorø Boligselskab, som administrationsselskaber DAB administrerer.

Bo Mouritzen pegede blandt andet på, at der i renoveringsplanen ikke er tilstrækkelig fokus på at udrydde skimmelsvamp, men det er DAB ikke enig i.

- De arbejder, der er medtaget i helhedsplanen vil alle medføre at bedre indeklima og dermed forebygge skimmel i lejemålene, skriver afdelingschef Pia Jeppesen.

- Ny klimaskærm og nyt tag bliver udført efter nutidige standarder og med anerkendte metoder og materialer for at sikre mod opståen af skimmel. Herudover bliver der etableret balanceret ventilation med genvex til at sikre fornødent luftskifte og temperatur i boligerne.

Ingen nedrivning Enhedslisten havde også bedt om vurdering af omkostninger ved en nedrivning.

- Der er ikke foretaget en konkret beregning af omkostningerne til nedrivning. Udgangspunktet i den almene branche er at bevare de boliger, der kan bevares ved gennemførelsen af helhedsplaner, svarer Pia Jeppesen.

- Dog kan det tilføjes, at ved nedrivning skal eventuel gæld i ejendommen indfris. Hertil skal lægges omkostningerne til selve nedrivningen og genopbygning.

Forureningen fra den tidligere stakitfabrik og træindustri, der blandt andet betød, at der blev imprægneret træ på Stillevangs-grunden, mener DAB ikke vil skabe et problem.

- Grunden er kortlagt på vidensniveau 2 og har fået forureningsklasse F0. Det er dermed vurderet, at jordforureningen ikke har betydning for brug af hus og have, skriver afdelingschefen.

- Med baggrund i den foreliggende jordforureningsattest vurderes det ikke for nuværende at være nødvendigt med yderligere undersøgelser.

Dispositionsfonden Enhedslisten Har også spurgt til huslejeniveau og finansiering af helhedsplanen. Sorø Boligselskab yder tilskud fra dispositionsfonden og trækningsretten på samlet 12,21 millioner kroner i det skema A, der foreligger. Hertil kommer løbende årligt tilskud på 403.000 kroner per år (med aftrapning på 9 kroner per kvadratmeter per år fra det 4. år) fra dispositionsfonden.

- Fra der er modtaget finansieringsskitse fra Landsbyggefonden, til organisationsbestyrelsen har fået forelagt skitsen og Sorø Kommune indsendt skema A til behandling, har der været ekstrem kort behandlingstid, svarer Pia Jeppesen.

- Sorø Boligselskab organisationsbestyrelse har godkendt skema A på bestyrelsesmøde den 25. november

2020. Organisationsbestyrelsen vil på sit kommende bestyrelsesmøde den 19. januar 2021 blive forelagt mulighed for yderligere løbende tilskud til afdeling Stillevang for at sikre et fornuftigt huslejeniveau. Lad mig blot tilføje, at helhedsplanen endvidere indeholder nye badeværelser og køkkener i lejemålene. Dispositionsfonden kan rumme denne udgift og ventes at have et disponibelt beløb på cirka 28,5 millioner kroner ved indgangen til 2021.

Ingen bestyrelses-penge Enhedslisten spørger til vedligeholdelsesarbejde, der har været udført i afdelingen.

Endelig fortæller Pia Jeppesen, at der ikke i Stillevangs langtidsplan var afsat midler til udskiftning af vinduer, døre, tagudskiftning, nye køkkener og nye badeværelser. Beboerne har derfor ikke allerede betalt for de arbejder, der gennemføres med helhedsplanen.

- Og byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter vedrører udgift til rådgiver for håndtering af byggesagen, myndighedsansøgning med videre, skriver Pia Jeppesen.

- Der er afsat midler i budgettet til bestyrelsesudgifter, men de dækker alene møder og lignende - samt i fald det besluttes, at udbetale honorar til bestyrelsen. Der er ikke tradition for at udbetale honorar til bestyrelsen i renoveringssager, så her vil komme en besparelse som tilfalder sagen.

I første kvartal 2021 forventer selskabet at kunne gennemføre både orienteringsmøde og derefter besluttende beboermøde om sagen i afdeling Stillevang.