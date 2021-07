Jan Ekstrøm er blandt andet utilfreds med salget af det tidligere selskabskontor på Rådhusvej. Foto: Jens Wollesen

Boligselskab: Jan blev smidt ud af bestyrelsen uden varsel

Jan Ekstrøm fra Smedeparken 28 mener, at boligselskabs repræsentantskab er blevet vildledt.

Sorø - 07. juli 2021

Jan Ekstrøm fra Smedeparken er ikke længere medlem af bestyrelsen for Sorø Boligselskab. På et repræsentantskabsmøde for nylig stillede den øvrige bestyrelse et mistillidsvotum til Ekstrøm, og repræsentantskabet kvitterede med at stemme ham ud.

- Det er slut med beboerdemokrati i Sorø Boligselskab, siger Jan Ekstrøm.

- Det står nu lysende klart efter repræsentantskabsmødet i selskabet. På mødet stillede formanden og den øvrige bestyrelse et mistillids votum til mit bestyrelsesmandat. Jeg var desværre forhindret i at deltage i repræsentantskabsmødet, så jeg var derfor uvidende om bestyrelsens mistillid.

Jan Ekstrøm fortæller videre, at årsagen til mistilliden ligger i, at han benyttede sin demokratiske ret til at fremsætte et forslag til repræsentantskabsmødet.

- Ulovligt - Det er demokratisk ret, der direkte er nævnt i vedtægterne for Sorø Boligselskab, siger Jan Ekstrøm.

- Forslaget var, at de beslutningskompetencer som repræsentantskabet tidligere har uddelegeret til bestyrelsen, skulle trækkes tilbage. Den holdning havde jeg givet udtryk for, inden jeg af formanden blev opfordret til at lade mig vælge til bestyrelsen, så det synspunkt har bestyrelsen hele tiden været bekendt med. Jeg ændrer naturligvis ikke holdning, fordi jeg bliver valgt ind i bestyrelsen.

- Desuden har det nu vist sig, bestyrelsen ikke altid har haft styr på kompetenceforholdene - blandt andet i forbindelse med salget af Rådhusvej, hvor bestyrelsen benyttede en kompetence, den ikke havde. Det er ikke bare noget rod, det er ulovligt, fortsætter han.

- Da den øvrige bestyrelse ikke var glad for forslaget om kompetencerne, blev jeg opfordret til at trække forslaget med den begrundelse, at det var et bestyrelsesanliggende. Hvad er et bestyrelsesanliggende? Jeg havde jo bare benyttet min demokratiske ret, som ikke har noget med bestyrelsen at gøre.

- Betyder det, at man kan bringes til tavshed, når "bestyrelsesanliggende-kortet" bliver trukket, spørger Jan Ekstrøm.

- Jeg formoder, at svaret på mit spørgsmål er: ja. Jeg anerkender naturligvis repræsentantskabets beslutning, men bekymrer mig over, at den er truffet på et grundlag, hvor repræsentantskabet er blevet vildledt. Når jeg, som person fremsætter et forslag, kan det ikke være »uhørt og illoyalt«. Det er derimod uhørt og udemokratisk at fremsætte mistillid til min person, fordi jeg benytter min demokratiske ret. Det kalder jeg vildledning.

Mistilliden I mistillidserklæringen skriver bestyrelsen:

»For os er det vigtigt med en livlig politisk debat med forskellige synspunkter, ligesom vi sætter pris på, de forskellige kvaliteter og mærkesager hvert bestyrelsesmedlem har.«

- Det må jeg kalde vildledning, når jeg fra et bestyrelsesmedlem har modtaget en mail med følgende ordlyd: »Jeg har allerede fortalt dig, at jeg synes du skal passe på med særstandpunkter ført til protokols, da det dels er så vigtigt med en samlet bestyrelse udadtil, dels blot vil isolere dig indadtil.«

Det samme gør sig gældende med dit forslag til repræsentantskabet - blot meget værre." Hvis ikke det er en trussel, så er det i hvert fald et vink med en vognstang om, nu skal du bare rette ind ellers? Jeg føler ikke ligefrem, at der bliver sat pris på min mærkesag her, siger Jan Ekstrøm.

- Efterfølgende har jeg da tænkt over, hvordan ville jeg have haft det, hvis jeg havde ladet mig presse til at trække mit forslag; men mener fortsat, at jeg gjorde det rigtige. Min konklusion er ganske enkel: Bestyrelsen lader hånt om vedtægterne for Sorø Boligselskab. Den anerkender ikke de demokratiske rettigheder. Derfor kan jeg kun nære bekymring for fremtiden i Sorø Boligselskab, når jeg oplever, at beboerdemokratiet er ude af drift.