Bog om de positive oplevelser

Forfatteren Jørgen Løvgret, Assentorp ved Stenlille, løb ind i sygdom i familien for et halvt år siden. Hans hustru er nu på et hjem i Lynge, og han besøger hende regelmæssigt.

- På toppen af dette lukkede man i flere måneder for disse besøgsmuligheder, som gjorde tilværelsen endnu mere besværlig for os begge, fortæller han.

- For at komme videre i livet begyndte jeg at skrive og fokusere på det positive i tilværelsen, blandt andet alle de små ting, der sker i naturen og dagligdagen omkring os. Det er blevet til mange små eventyr og morsomme beskrivelser, som nu er samlet i to bøger på hver 120 sider.