Steen Jensen lærte at binde børster af sin far. I 2018 åbnede han butik på Dr. Sells Vej. Nu flytter han til Dianalund Centret. Foto: Jens Wollesen

Børstenbinder flytter

- Den primære årsag er at komme over i nogle bedre lokaler, siger Steen Jensen.

Steen Jensen holder det gamle håndværk i hævd. Han lærte at binde børster af sin far, der var børstenbinder i Nordsjælland. I mange år var børsterne lagt væk, men for nogle år siden tog han børstenbinderiet op igen. Og i 2018 åbnede han butik.

Steen Jensen, der flyttede til Dianalund for 15 år siden, fik et arbejdsliv som metalhandler, men da han gik på pension, fandt han børstenbinderiet frem igen. Han er godt klar over, at hans børster er betydeligt dyrere end dem, man kan finde i supermarkeder og hos isenkræmmere.