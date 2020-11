»Børnevilla« blev nomineret til »Årets Læreplads«

I indstillingen pegede Kasper Pedersen også på,. at der i institutionen er et højt fagligt niveau. Der er både lyst og kompetencer til at gøre t godt stykke arbejde for at skabe trygge og lærerige rammer for børnene - og til at styrke en praktikants lyst til at lære og at opnå den faglige stolthed, der også er vigtigt for et fag.