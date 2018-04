Se billedserie Sådanne små rollinger bliver der flere og flere af i Sorø Kommune. Først skulle der skabes plads i syd - og nu gælder det samme i nord. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Børnetallet stiger også i nord

Sorø - 07. april 2018 Af Lene Berthelsen

Det er kun en måned siden, at den kommunale forvaltning måtte beslutte sig for at ommøblere i daginstitutionerne i den sydlige del af kommunen for at skaffe plads til 33 ekstra vuggestuebørn.

Nu viser det sig så, at også kommunens nordlige ende har haft flittigere besøg af storken end antaget. Eller måske rettere - har fået en del tilflyttere med børn i vuggestuealderen. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Som i syd er det ekstra pres på pasningsområdet for de allermindste også en følge af byrådets beslutning om igen at vente med at sende børn i børnehave, til de er fyldt tre år.

Og selv om kommunen håndhæver reglen om, at forældre skal takke ja til pasningspladser, bare de ligger indenfor en radius af 10 km. fra bopælen, så er der ikke vuggestue- og dagplejepladser nok lige nu.

Derfor bliver der nu etableret småbørnsgrupper i såvel Ventemøllegården i Dianalund som Sandlyng Børnehus i Stenlille. Grupperne bliver med 10-12 børn hver. Og de kan rummes i de eksisterende bygninger, fordi der er ledige børnehavestuer på stederne.

Derudover er der ansat tre dagplejere i Dianalund og en dagplejer i Ruds Vedby.

Hvis presset tager yderligere til, er der også mulighed for at omdanne børnehavepladser til småbørnspladser i Regnbuen i Ruds Vedby.

Så her og nu kan kommunen opfylde pasningsgarantien, men tankerne i den kommunale forvaltning går også i retning af fremtiden.

En af brikkerne det samlede pasningstilbud i Område Nord er daginstitutionen Troldehaven, hvis afdeling på Sømosevej som tidligere omtalt blev lukket i december sidste år på grund af skimmelsvamp.

De 33 børn, der blev passet her, blev flyttet til Troldehavens anden afdeling, hvor det ved hjælp af pavilloner og fleksibilitet er lykkedes at skabe midlertidig plads.

Sorø Kommunes Fagcenterchef for Børn og Familier, Henrik Madsen, havde egentlig regnet med allerede i februar at have fået en rapport over, hvor slemt det står til med skimmelsvampen, men den rapport er endnu ikke kommet:

- Så endnu ved vi ikke, om den kan renoveres eller skal rives ned. Under alle omstændigheder skal der gøre noget ved bygningen, og i den sammenhæng skal vi naturligvis også have med i planerne, om der i samme ombæring skal tænkes udvidelser ind. Så vi finder den løsning, der er bedst langsigtet, siger Henrik Madsen til Dagbladet og Sjællandske.

Han har ikke noget bud på, hvornår han regner med at have så mange oplysninger om skimmelsvamp-situationen, at der kan begyndes at tage stilling til de forskellige scenarier.