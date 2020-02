Se billedserie Der var rift om stolene på værkstedet tirsdag formiddag. Mange børn ville lave deres eget våbenskjold. Foto: Anders Ole Olsen

Børnene fik et stykke historie med i rygsækken

Sorø - 11. februar 2020 kl. 18:07 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Middelalderen brugte man våbenskjoldet, som en måde at vise sig frem og vise sin styrke. Med sit personlige mærke kunne man nemt blive genkendt som ven eller fjende over for andre mennesker, og det blev tydeligt, hvilken status man havde i samfundet.

Kan sådan et symbol tænde moderne børn?

Ja. I hvert fald at dømme efter alle de små gæster på Sorø Museum tirsdag formiddag, som med mor, far eller bedsteforældre havde valgt at lægge vejen museets våbenskjolds-værksted. Her kunne man male sit eget våbenskjold på en træplade.

Museumsformidler og våbenskjolds-ekspert Rasmus Thorup havde travlt med at fortælle alle deltagerne om våbenskjoldet som personligt logo, der er udformet efter nogle enkle og let forståelige regler.

Vi bad ham relatere det historiske våbenskjold til børnenes verden i 2020.

- Det er i virkeligheden det, mange af os gør på Facebook og andre sociale medier: Vi viser os frem, forklarer Rasmus Thorup til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

- I dag tror vi ikke, at egn og slægt betyder så meget, som det gjorde i Middelalderen. Vi er blevet individualister. Men vores rødder betyder enormt meget, og vi er også søgende og nysgerrige mennesker. Der er noget vigtigt, som rækker bag ud - vores historie. Vi har brug for de dybe rødders styrke og tyngde, når vi skal ud i livet. Ellers bliver vi blæst omkuld, lyder det fra Rasmus Thorup, der er glad for, at Sorø Museum kan tilbyde børnene at få et stykke historie med sig.

- Det er hele ideen med vores formidlingsarbejde til børn: At historien er vigtig, og at de er en del af den, siger Rasmus Thorup.