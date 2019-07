Se billedserie Næstformand i Røde Kors Børnehus? bestyrelse, Anders Dalegaard, synes, at forældrene skal tænke over de kvaliteter, der er i en institution som børnehuset. Foto: Thomas Revsbech

Børnehus tager med glæde imod flere børn

Sorø - 04. juli 2019 kl. 09:37 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Frederiksberg vil der næste år være flere børn end daginstitutionspladser. I Fjenneslev forholder det sig lige omvendt.

Derfor er der da også forslag om, at lade op til 32 Frederiksberg-børn blive passet i Fjenneslev fra næste år. Et forslag, som sammen med andre muligheder skal indgå i byrådets budgetdrøftelser, men også et forslag, som der allerede ved seneste byrådsmøde tegnede sig et borgerligt flertal for - nemlig at udnytte den kapacitet, der allerede er til rådighed i stedet for at bruge penge på at skabe nyt.

I Røde Kors Børnehus - den østlige del af kommunens eneste daginstitution - vil der i givet fald blive taget imod de nye børn med åbne arme. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Ifølge de seneste tal, er der nemlig kun indskrevet 16 børn i børnehusets børnehaveafdeling næste år:

- Vi er løbet ind i nogle små årgange. Det er ikke fordi, forældrene fravælger os i stor stil. Selvfølgelig er der altid nogle forældre, der fravælger, fordi de f.eks. går efter en skovbørnehave, men det er ikke mit indtryk, at forældre fravælger os, fordi deres børn på et tidspunkt alligevel skal ind til Sorø og gå i skole, siger næstformand i Røde Kors Børnehus' bestyrelse, Anders Dalegaard, der også tror på, at der igen vil være flere børn i området om et par år.

Han er godt klar over, at det for nogle Frederiksberg-forældre kan blive et logistisk problem at skulle til Fjenneslev og aflevere og hente, men hvis det ikke er nogen hindring, vil han gerne slå på tromme for, at man ikke bare afviser børnehuset sådan pr. automatik:

- Vi er en lille institution, vi ligger godt også i forhold til naturen. Vi har en stor legeplads. Siden institutionens etablering i 1973 har vi kun haft to forskellige ledere. Vi har god brobygning til skolen og vil naturligvis også lave brobygning til Frederiksberg Skole, hvis vi får børn fra det område, siger Anders Dalegaard.

Han tilføjer, at han også er mere end indstillet på at lave åbent-hus-arrangement, så Frederiksberg-forældrene selv kan danne sig et indtryk.

Sorø Kommunes Børne- og Familiechef, Henrik Madsen, bekræfter, at der er få indskrevne lokale børn i Røde Kors Børnehus de kommende år.

- Vi er i dialog med Røde Kors Børnehus om, hvordan vi fremadrettet kan sikre os, at børnehuset bliver det naturlige førstevalg for forældrene. Der er små årgange lige nu, men der er også forældre, der vælger Sorø-institutioner. Vi skal arbejde for at gøre det attraktivt, for hvis børnehuset ikke var der, ville der være et meget stort hul i den østlige ende af kommunen, når det gælder pasningstilbud, siger Henrik Madsen.

Avisen har bedt kommunen om at få eksakte tal for, hvor mange børn fra Alsted og Fjenneslev, der kunne have været i børnehuset, hvis alle havde valgt det, men kommunen kan ikke trække de tal ud af systemet. De har kun tal pr. skoledistrikt - og her hører Alsted og Fjenneslev under Sorø Borgerskoles distrikt.