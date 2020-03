Ganske få forældre har haft behov for at sende deres barn i nødpasning i Sorø Kommune, melder fagcenterchef Henrik Madsen.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Børnechef: - Forældrene har gjort en fantastisk indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnechef: - Forældrene har gjort en fantastisk indsats

Sorø - 18. marts 2020 kl. 06:21 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12 børn mellem nul og seks år blev tirsdag passet i en af kommunens nødpasnings-institutioner. Fire børn i skolealderen blev passet på en af skolerne.

At det er lykkedes forældrene til både store og små børn at finde pasning et andet sted end i kommunalt regi, er en »fantastisk indsats«, mener Henrik Madsen, der er fagcenterchef for Børn og Familier i Sorø Kommune.

- Viljen til at finde på andre pasningsløsninger har været meget stor. Det skal forældre-gruppen have stor ros for, siger Henrik Madsen.

Oprindeligt var fem børnehuse planlagt til at være pasningssteder, nemlig Krongården, Holberghaven, Villa Villakulla, Ventemøllegården og Sandlyng.

Tirsdag den 17. marts så fordelingen af børn således ud de fem steder:

Krongården: Et barn.

Holberghaven: Ingen.

Villa Villakulla: Et barn.

Ventemøllegården: Tre børn.

Sandlyng: Tre børn.

Dagplejeområde syd: Ingen.

Dagplejeområde nord: Fire børn.

Fra onsdag den 18. marts er Holberghaven ikke længere tilknyttet nødpasningsordningen.

Samme manøvre - med at reducere i antallet af nødpasningssteder - gør man på skolepasningsområdet.

Tirsdag var der kun børn på Holbergskolen (to), på Sorø Borgerskolen (en) og på Stenlille Skole (en). Fra onsdag vil kun Stenlille Skole og Sorø Borgerskole have åbent for pasning. Begge steder er der tilbud for børn med særlige behov.

Nødpasningen på skolen er fra 0.-3. klassetrin (6-9 år) og primært tiltænkt børn af forældre, der varetager kritiske opgaver i samfundet, eksempelvis i sundhedsvæsenet.

Forældre skal melde deres barn til pasningen senest klokken 14 dagen i forvejen, så Sorø Kommune kan planlægge bemandingen.

Alle elever er i øvrigt fortsat i skolen - bare et andet sted end til hverdag. Der er digitale undervisningsportaler, der betyder, at eleverne fortsat kan løse opgaver, selv om de ikke er i den vanlige klasse.

På Sorø Privatskole er der arrangeret nødpasning for elever 0.-4. klasse. Mandag var der én elev tilmeldt. Tirsdag ingen.