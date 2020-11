Se billedserie Vildana Leto er den nye legehelt på Filadelfias epilepsihospital. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Børn med epilepsi får deres egen Legehelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn med epilepsi får deres egen Legehelt

Sorø - 26. november 2020 kl. 15:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Som det 13. hospital i landet har Epilepsihospitalet Filadelfia nu fået sin helt egen Legehelt. Legeheltene kommer fra Børneulykkesfonden, og det er første gang, at børn med epilepsi får gavn af projektet.

Filadelfias legehelt hedder Vildana Leto, og hun vil hver onsdag eftermiddag komme og lege med og aktivere børnene på hospitalet.

For det er sundt at være ude og lege. Også for børn med epilepsi. En god kondition kan medvirke til færre epileptiske anfald, og børnene kan lege sig til den kondition.

Legehelten skal lege med børnene på det 2.400 kvm store udeareal med 123 legeredskaber, som er skræddersyet til børn og unge med epilepsi. Her er god plads til leg i en sikker afstand. Hvis det er muligt i forhold til Covid-19, kan Legehelten komme med indenfor på fællesarealer og stuerne på hospitalet.

Troen på sig selv Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund tilbyder udredning og behandling af børn med epilepsi og ledsagede adfærdsmæssige og kognitive vanskeligheder. Og netop legen og den fysiske aktivitet kan have positive effekter på børnene - både ift. antallet af anfald, men også børnenes evne til at tro på sig selv og til at indgå i sociale sammenhænge.

- Vi glæder og meget til, at Legeheltene starter op. De kan fungere som en igangsætter, der skaber gode og trygge rammer for den aktive leg, så børnene kommer op og i gang. Ofte kan børnene mere, end de tror, og det er godt for dem at lære, at »dette kan jeg da godt«, siger Kern Olofsson, ledende overlæge på Filadelfia.

Væk fra bekymringer Den nye Legehelt på Filadelfia, Vildana Leto, er snart færdiguddannet ergoterapeut:

- Som Legehelt tager vi børnene væk fra en hverdag fyldt med bekymringer og sygdom og erstatter den med bevægelse, fysisk aktivitet, aktiv leg og nye venskaber for at styrke deres udvikling og give dem mere livskvalitet. Jeg glæder mig helt vildt til at møde alle børnene på Filadelfia og give dem en masse gode og sjove stunder,siger Vildana Leto.