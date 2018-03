Se billedserie Gitte Skjærbæk og datteren Gry på 9 måneder hygger med lidt motorisk træning nede i kælderlokalet hos Sorø Sundhedshus. Foto: Hans Jørgen Johansen

Børn kan også have gavn af fysioterapi

Sorø - 28. marts 2018 kl. 15:19 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 3. april har fysioterapeut Gitte Skjærbæk sin første arbejdsdag i Sorø Sundhedshus. Hun har netop indrettet lokalerne til sin klinik, »din-fys.nu«. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

28-årige Gitte Skjærbæk bor i Døjringe med sin mand, Nikolaj Pedersen, og deres fælles datter Gry på ni måneder.

- Det har egentlig altid været en drøm at uddanne mig i denne branche. Jeg var i skolepraktik i 7. klasse hos en fysioterapeut, og her blev jeg simpelthen fanget af faget. Desuden har jeg spillet temmelig meget håndbold - både som ungdoms- og seniorspiller i blandt andet TMS Ringsted, så dét med knæskader kender jeg kun alt for godt, siger hun.

- Jeg blev færdiguddannet fra UCSJ Roskilde i januar 2014, hvorefter jeg arbejdede på Holbæk Sygehus' ortopædkirurgiske afdeling, inden jeg blev ansat i tre år på en privatklinik. Nu er min barsel med Gry overstået, og det var et godt tidspunkt at »skifte bane«, siger Gitte Skjærbæk.

Børnebehandlinger

Klinikken din-fys.nu tager sig af almene problematikker ved brug af blandt andet fysioterapi, massage, kinesiotape og triggerpunkts-akupunktur.

Men derudover har Gitte Skjærbæk et stort ønske om at åbne op for børnebehandlinger, som hun vil køre i samarbejde med kiropraktorerne Malene Duedahl og Tina Gotfred-Iversen.

- Børn kan have en stor og gavnlig effekt af fysioterapi og kiropraktor-behandlinger, og derfor har jeg taget forskellige kurser i netop børnefysioterapi. Det kan for eksempel rette op på skævheder og spændinger fra fødslen, ligesom det kan hjælpe på i særdeleshed grovmotorikken. Det er vigtigt, da det har vist sig, at problemerne kan have store konsekvenser for barnet senere i livet. Min egen datter havde eksempelvis stor gavn af behandlingerne, da hun havde besvær med at dreje hovedet til den ene side, forklarer Gitte Skjærbæk.

Din-fys.nu er en del af Sorø Sundhedshus på Feldskovvej 9.