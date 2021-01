Bøger to-go er et populært tilbud

Sorø Biblioteks bogposer er populære. Når mange holder sig hjemme og alle aktiviteter er lukket ned, er der ekstra tid til at læse, og det mærker man på biblioteket: To-go boposer er blevet et hit.

Bogposer to go pakker personalet til hver enkel ud fra interesser og emner: børnebøger, historiske romaner eller en skøn blanding af krimier og biografier. Andre biblioteksbrugere foretrækker at reservere bestemte titler via bibliotekets hjemmeside for så at hente dem den følgende dag.